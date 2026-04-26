Sumar plantea esta semana al Congreso limitar las hipotecas variables a casos de "alta solvencia financiera"

Sumar defenderá esta semana en el Congreso una proposición no de ley con la que plantea adoptar las medidas normativas necesarias para restringir la comercialización de hipotecas a tipo variable sobre vivienda habitual "exclusivamente a los supuestos en que el prestatario acredite una alta solvencia financiera y una capacidad suficiente para absorber incrementos significativos de cuota".

Se trata de una propuesta que se debatirá el miércoles en la Comisión de Economía que ha sido impulsada por el portavoz económico del grupo en el Congreso, Carlos Martín, y los dirigentes de En Comú integrados en Sumar, Aina Vidal y Félix Alonso.

En la iniciativa, recogida por Europa Press, los plurinacionales plantean una batería de medidas con las que consideran que se protegería a los hogares frente al riesgo hipotecario variable, pues consideran que estas son un vehículo de transmisión de incertidumbre financiera al estimar que los hogares "no están en condiciones" de gestionar con solvencia riesgos financieros variables a muy largo plazo en un ámbito como la financiación de la vivienda habitual.

Sobre todo cuando ocurren episodios de inestabilidad política internacional como el actual, cuando las cuotas hipotecarias aumentan de forma brusca por las expectativas de mercado u otros factores que "escapan por completo" al control de los hogares".

Sumar argumenta que trasladar a las familias de forma generalizada el riesgo de tipos de interés supone "imponer a la parte más débil de la relación contractual una carga que no puede administrar en condiciones de igualdad", pues los hogares no disponen de departamentos de análisis de riesgo, modelos de cobertura, capacidad de diversificación ni poder de negociación equivalente al de las entidades de crédito.

En este contexto, el grupo lanza una batería de propuestas, donde además de limitar las hipotecas variables, también sugiere revisar el régimen de comercialización de las hipotecas mixtas para evitar que se utilicen como vía indirecta de reintroducción masiva del riesgo variable.

Esto se debe a que aunque en 2025 el 92% de las nuevas hipotecas se formalizaron con algún periodo inicial a tipo fijo, casi una cuarta parte de ellas acabaron siendo productos mixtos "que no eliminan el riesgo de tipos, sino que lo difieren en el tiempo".

ESTUDIAR UN NUEVO ÍNDICE HIPOTECARIO

A su vez, Sumar quiere promover el estudio de alternativas al Euríbor y el IRPH como índices de referencia hipotecaria, con el fin de reducir la exposición de los hogares a índices sometidos a limitaciones estructurales, volumen de transacciones inexistente en algunos tramos, mayor volatilidad a la deseable para contratos de larga duración y riesgo de manipulación.

A renglón seguido, plantea evaluar, en el plazo de un año, el impacto distributivo y social del modelo hipotecario español sobre la estabilidad financiera de los hogares, con especial atención a la exposición al tipo variable, a la evolución del esfuerzo hipotecario y al riesgo de pérdida de vivienda habitual.

Otra propuesta que pone sobre la mesa el grupo pasa por legislar sobre el "importante desequilibrio" para determinar la abusividad de cláusulas no transparentes, a fin de dotar de seguridad jurídica a los litigios sobre los derechos de los consumidores.

Por último, Sumar recuerda que en lo relativo al IRPH el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha reiterado que las cláusulas que lo incorporan no quedan excluidas del control de transparencia y que corresponde a los tribunales nacionales comprobar, caso por caso, si el consumidor recibió información suficiente para comprender el funcionamiento del índice.

Por ello, insta a llevar a cabo las medidas legislativas oportunas sobre la revisión de sentencias firmes que no hayan seguido las directrices del TJUE, a fin de dar pleno efecto a dicha jurisprudencia y corregir las situaciones en las que los tribunales nacionales hayan resuelto en sentido contrario a la doctrina europea obligatoria.