Primeras imágenes de Rocío Flores y Gloria Camila juntas, con Álvaro García como testigo

Hay imágenes que hablan por sí solas sin que los protagonistas tengan que ponerle nombre a su relación o a sus sentimientos y ese parece que es el caso de Gloria Camila y Rocío Flores. Después de unas semanas distanciadas durante las que el dolor, la incomprensión y el enfado han estado muy presentes, parece que el acercamiento y el perdón ya es un hecho. Pero ni una ni otra lo confirman.

Tía y sobrina no quieren aclarar en qué punto exacto está su relación, pero lo cierto es que ya no sólo comparten espacio, sino también habitáculo. Hace sólo unos días ambas han estado en Sevilla con su familia, disfrutando de la Feria de Abril. El Real y los numerosos invitados a la fiesta de 'el Turronero' pudieron ver cómo Rocío y Gloria hablaban, se sentaban juntas y disfrutaban de la celebración como cualquiera de los allí presentes. Pero prefirieron que todo fuera de espaldas a los medios.

Ha tenido que ser de regreso a la capital cuando Rocío Flores y Gloria Camila han decidido confirmar lo que es un hecho, que ha habido un acercamiento entre ellas, han limado asperezas y que a pesar de todo lo que se ha dicho en estos días, las dos vuelven a salir juntas 'como hermanas', protagonizando una escena tan cotidiana como la de Gloria conduciendo su coche llevando a su sobrina después de haber estado, con Álvaro García, en una verbena de barrio.