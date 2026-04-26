Portugal condena "enérgicamente" el ataque contra Trump y la "violencia política"

Lisboa, 26 abr (EFE).- El primer ministro de Portugal, Luís Montenegro (centroderecha), condenó "enérgicamente" el tiroteo en el acto con la prensa al que asistía el sábado por la noche el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y aseguró que no se puede tolerar la "violencia política".

En un breve mensaje publicado en su cuenta de X, Montenegro condenó "el intento de atentado de esta noche contra el presidente de los Estados Unidos, Donald Turmp", y agregó que "la democracia y quienes la defienden no pueden tolerar ni transigir con la violencia política".

El tiroteo se produjo durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, que se celebraba en el hotel Hilton del centro de Washington, en la que participaba Trump, que iba acompañado de su esposa, Melania, del vicepresidente, J.D. Vance, y otros miembros del Gobierno estadounidense, y fueron evacuados rápidamente por el Servicio Secreto. EFE