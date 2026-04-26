Pekín amenaza a la UE con represalias por incluir a empresas chinas en sanciones por Rusia

Shanghái (China), 26 abr (EFE).- China amenazó con represalias contra la Unión Europea (UE) después de que Bruselas incluyese a varias compañías del gigante asiático en su vigésimo paquete de sanciones a cuenta de la invasión rusa de Ucrania.

"China tomará las medidas necesarias para proteger de forma decidida los derechos e intereses legítimos de las empresas chinas, y la UE cargará con todas las consecuencias", indicó un portavoz del Ministerio chino de Comercio en un comunicado publicado anoche en la página web oficial de la institución.

El portavoz habló del "fuerte descontento" de Pekín con la decisión, y acusó a Bruselas de "ignorar las repetidas quejas y la oposición" de su país: "Esta iniciativa por parte de la UE va en contra del espíritu de consenso alcanzado por los líderes de China y la UE, y menoscaba gravemente la confianza mutua y la relación bilateral".

"China reclama a la UE que excluye inmediatamente a las empresas y ciudadanos chinos de la lista de sanciones (...), y que se encuentren soluciones a las respectivas preocupaciones a través del diálogo y las consultas", agrega el portavoz de Comercio.

Esta semana, las autoridades comunitarias revelaron los detalles del último paquete de sanciones, que incluye a 16 entidades de terceros países -no solo China, sino también Emiratos Árabes Unidos, Uzbekistán, Kazajistán y Bielorrusia- que han suministrado sistemas de armamento o bienes de doble uso (civil y militar) a Rusia.

Asimismo, Bruselas pone en el punto de mira a 28 entidades situadas en China, incluyendo Hong Kong, Turquía, Emiratos Árabes Unidos y Tailandia, a las que acusa de "ofrecer apoyo directo o indirecto al complejo militar industrial de Rusia" o de "estar involucradas en la evasión de sanciones".

Esta protesta llegó tan solo un día después de que el propio Ministerio de Comercio chino levantase las sanciones que había impuesto en agosto de 2025 contra dos bancos lituanos después de que la UE anulase las que aplicaba a dos pequeñas entidades regionales chinas tras detener estas sus negocios con Rusia.

Desde el inicio del conflicto en Ucrania, Pekín ha adoptado una postura ambigua, pidiendo diálogo entre las partes enfrentadas pero sin condenar expresamente la invasión rusa ni sumarse a las sanciones impuestas por Occidente, al tiempo que ha profundizado sus intercambios con Moscú. EFE