Observar y proteger el planeta, la misión de los tres nuevos satélites europeos

Cannes (Francia), 26 abr (EFE).- Europa tendrá los servicios de previsión meteorológica más avanzados del mundo, que ayudarán a la anticipación de fenómenos extremos; reforzará su misión Sentinel de observación de la Tierra y estudiará la salud de las plantas a través de la fotosíntesis gracias a tres satélites que lanzará en los próximos meses.

MTG-I2, Sentinel-3C y Flex están ahora en la llamada sala blanca que la firma Thales Alenia Space tiene en sus instalaciones de Cannes (Francia), desde donde partirán al puerto espacial europeo de Kurú (Guayana Francesa) para ser lanzados, el primero a lo largo del verano y los otros, de forma conjunta, en septiembre.

Tres satélites cuya misión no es solo observar la Tierra, sino "usar los datos que generan para aplicaciones en beneficio de los ciudadanos", indicó el responsable del programa de misiones Earth Explorer de la Agencia Espacial Europea, Dirk Bernaerts, durante una reciente visita a las instalaciones.

Una observación que permita "comprender mejor nuestro planeta, la evolución de nuestro entorno y proteger de forma más eficaz las infraestructuras y a los seres humanos", destacó a EFE, el director de programas de observación de la Tierra de Thales Alenia Space, Yvan Baillion.

El 60 % de las 55 variables climáticas del mundo, desde la temperatura a la presión atmosférica o los gases de efecto invernadero, se obtienen por satélite.

Por eso, el espacio tiene "un papel esencial" para avanzar en la ciencia climática y anticipar los impactos del cambio climático, permitiendo desarrollar estrategias de adaptación y mitigación, según el director general de Thales Alenia Space, Hervé Derrey, anfitrión de la visita a la sala blanca, un entorno controlado donde se fabrican y ensamblan los satélites.

MTG-I2 forma parte de la constelación Meteosat de Tercera Generación (MTG), con dos ya en órbita (MTG-I1 y MTG-S1) de Eumetsat, que generará imágenes para la predicción meteorológica en Europa con un nivel de detalle sin precedentes.

De esta forma, "dispondrá de los servicios de previsión meteorológica más avanzados del mundo", señaló Derrey.

El MTG-I2 producirá imágenes meteorológicas de Europa cada 2,5 minutos y hará mapeos 4D de la atmósfera, lo que reforzará significativamente las capacidades de predicción a corto plazo y de alerta temprana ante fenómenos extremos, ayudando a proteger mejor a la población durante las condiciones meteorológicas adversas.

El satélite, que también observará el desarrollo de incendios en Europa, lleva entre sus instrumentos un generador de imágenes de rayos, que registra descargas eléctricas y permite la detección temprana de tormentas intensas y, por lo tanto, es fundamental para emitir avisos.

El jefe de estrategia y comunicación de Eumetsat, Paul Counet, subrayó que nunca había sido tan importante como ahora observar el tiempo y el clima, y cifró en unos 61.000 millones de euros los beneficios socio-económicos anuales en la UE de disponer de una buena predicción meteorológica.

Sentinel-3 es una misión centrada en los océanos, aunque también incluye la superficie terrestre, que forma parte de Copernicus, el programa de vigilancia medioambiental de la Comisión Europea, y que desde septiembre contará con un nuevo satélite, el Sentinel-3C.

La misión está compuesta por dos satélites, 3A y 3B, y el nuevo está llamado a reemplazar a 3A, en activo desde 2016, pero aún en buena forma.

Sentinel-3 mide la temperatura, el color y la altura de la superficie del mar y el espesor del hielo marino, proporcionando información esencial, casi en tiempo real, para la predicción meteorológica y oceánica. Sus datos contribuyen además a la seguridad marítima y a sectores como el transporte, la pesca y la acuicultura.

En tierra, cartografía el uso del suelo, proporciona un índice del estado de la vegetación, mide la altura de ríos y lagos, y monitoriza incendios forestales.

Sentinel-3C será lanzado en el mismo cohete que FLEX, la misión de la ESA que estudiará la salud de las plantas, y no por casualidad, sino porque trabajaran en tándem para algunos aspectos.

El cometido de FLEX será medir desde el espacio la fluorescencia, un tenue brillo que emiten la plantas cuando realizan la fotosíntesis e invisible al el ojo humano, para crear mapas globales.

La fluorescencia proporciona datos importantes sobre la salud de la vegetación, incluso antes de dar las señales visibles de estrés, y del rendimiento de las plantas a escala mundial, en un mundo donde los eventos climáticos extremos son cada vez más frecuentes.

FLEX es la nueva misión Earth Explorer (Explorador terrestre) de la Agencia Espacial Europea y Bernaerts remarcó que esa es "la auténtica esencia de un 'explorador': cómo podemos lograr nueva información que nos ayude a entender mejor el mundo".

Thales Alenia Space es el contratista principal de los tres satélites, con una participación destacada de su sección en España, así como de un importante conglomerado de empresas europeas, entre ellas las españolas CASA, Cirsa, Sener o Airbus España.

Todos los responsables coincidieron en destacar que estas nuevas misiones son fruto de "una gran colaboración" entre las organizaciones, países y la industria europea.

"No miramos al espacio por el espacio, sino al espacio para la Tierra", resaltó el responsable de la unidad de Copernicus dentro de la Comisión Europea, Mauro Facchini, quien agregó que los datos generados por estos satélites se transformarán "en algo que beneficie al usuario final, a los ciudadanos europeos".