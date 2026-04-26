El Gobierno descarta usar conexión móvil por satélite en pulseras antimaltrato por "limitaciones técnicas relevantes"

El Gobierno ha descartado usar conexión móvil por satélite en el nuevo pliego de licitación para el sistema de pulseras telemáticas antimaltrato por "limitaciones técnicas relevantes".

"En el momento de la licitación del servicio, cabe señalar que no existen en España operadores que proporcionen comercialmente la tecnología denominada Direct to Cell, encontrándose ésta en fase de pruebas desde el pasado mes de febrero. Dicha tecnología permitiría la conexión directa de determinados dispositivos a satélites de órbita baja, facilitando la prestación de servicios de voz y datos en zonas sin cobertura terrestre, si bien presenta limitaciones técnicas relevantes", asegura el Ejecutivo.

Así lo pone de manifiesto en una respuesta parlamentaria escrita recogida por Europa Press, a una batería de preguntas del PP sobre la contratación del servicio integral del sistema de seguimiento por medios telemáticos del cumplimiento de las medidas cautelares y penas de prohibición de aproximación en materia de violencia de género y de violencia sexual.

En concreto, los 'populares' piden conocer los motivos por los que el nuevo pliego de licitación para el sistema de pulseras telemáticas, no exige cobertura satelital en los dispositivos "pese a contar con un presupuesto base de licitación suficiente" y "de existir tecnologías disponibles y ampliamente extendidas como la tecnología 3GPP Release 17". Esta situación, advierten que deja "desprotegidas" a víctimas en zonas rurales o de montaña.

Además, pregunta cómo pretende el Gobierno atender y proteger específicamente a las mujeres víctimas de violencia de género en el medio rural y zonas de montaña, "evitando crear víctimas de primera y segunda clase".

En este sentido, el Ejecutivo explica que la comunicación satelital requiere "visibilidad directa sin obstáculos" entre el dispositivo y el satélite, lo que añade que "reduce significativamente su eficacia en interiores de edificios o vehículos, así como en entornos con interferencias físicas o condiciones atmosféricas adversas".

Asimismo, apunta que "implica un mayor consumo energético, al requerir mayores niveles de potencia en la transmisión, circunstancia cuyo impacto en la autonomía de los dispositivos deberá ser objeto de análisis cuando la tecnología esté disponible".

En todo caso, indica que, al encontrarse esta tecnología "en fase de pruebas", resulta "necesario esperar a su evolución y despliegue efectivo para valorar con precisión sus posibilidades reales de aplicación".

El contrato, con una duración inicial de 36 meses, cuenta con un presupuesto base de licitación de 71.369.269,41 euros, que podría elevarse hasta los 111.100.438,80 euros (valor estimado del contrato), si se dieran las dos prórrogas anuales que serán posibles y con ellas, la duración máxima será de 60 meses.

De la misma manera, afirma que en el pliego de prescripciones técnicas que rige el contrato se definen "de manera detallada" todos los requisitos funcionales, técnicos y de seguridad que han de cumplir cada uno de los elementos que componen el sistema de seguimiento: el sistema de telecomunicaciones, el de monitorización y control (Sala Cometa), el de desarrollo y mantenimiento de software y el de infraestructura, procesamiento de datos y almacenamiento.

También expone que se definen las especificaciones técnicas que han de cumplir cada uno de los elementos que componen los dispositivos electrónicos y se ofrecen detalles técnicos de las características que deben cumplir todos los servicios que componen el sistema, "sin perjuicio de las diferentes soluciones que pueden ofrecer los licitadores y que serán valoradas durante el proceso de licitación, conforme a los criterios de adjudicación descritos en el pliego de cláusulas administrativas particulares que rige el contrato".

AFIRMA QUE SE REALIZARÁN "LOS AJUSTES NECESARIOS"

Finalmente, el Gobierno precisa que se realizarán "los ajustes necesarios" para integrar los dispositivos existentes en la nueva solución y, en su caso, "realizar el cambio de los dispositivos que así lo requieran, ajustados a la complejidad del servicio y a la diligencia que exige el adecuado cumplimiento del contrato".

El nuevo contrato llega después de los fallos detectados en el Sistema Cometa, encargado del funcionamiento de estos dispositivos, después de que la Fiscalía General del Estado advirtiese de los mismos en su memoria correspondiente al 2024.