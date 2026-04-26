María Pérez, FC Barcelona, Espanyol y Mundo Deportivo, entre los premiados en Gala de la AEPD en Santa Susanna

La marchadora María Pérez, campeona olímpica en Paris 2024, los campeones del mundo de natación artística Iris Tió y Dennis Gónzalez, el FC Barcelona, el Espanyol, por su 125 aniversario, y el Mundo Deportivo, por los 120 años desde su fundación, serán reconocidos, entre otros, este lunes (19:00 horas, Teledeporte) en la Gala Nacional del Deporte de la Asociación Española de la Prensa Deportiva (AEPD) en Santa Susanna (Barcelona).

Al acto, que tendrá lugar en el Pabellón Parc del Colomer de la localidad barcelonesa, acudirán, entre otros, el alcalde de Santa Susanna, Joan Campolier; el presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes, y los presidentes de la AEPD, Jesús Álvarez, y de la Asociación de la Prensa Deportiva Catalana (APEB), Cristina Cubero.

La Gala Nacional de la AEPD, organizada por la propia AEPD y la Associació Premsa Esportiva de Barcelona, en colaboración con el Ayuntamiento de Santa Susanna, homenajeará también al ganador del Rally Dakar Challenger, a los campeones olímpicos y paralímpicos de los Juegos de invierno de Milán-Cortina Oriol Cardona y Audrey Pascual.

En esta edición se entregarán premios a los campeones del mundo de vela en la clase 470 Jordi Xammar y Marta Cardona y María Cantero y Paula Barceló, al 40 veces campeón del mundo de trial Toni Bou, a la selección de waterpolo masculina y se reconocerá las trayectorias deportivas de leyendas como la jugadora de pádel Carolina Navarro y el karateca Damián Quintero, subcampeón olímpico en Tokyo 2020.

También recogerán su trofeo el Unicaja y el Real Madrid de baloncesto por la Copa del Rey y Liga ganadas en 2025, y se rendirá tributo a internacionales de diferentes épocas de la selección nacional de fútbol antes de que 'La Roja' afronte este verano el Mundial en Estados Unidos, México y Canadá.

Asimismo, el martes, en el Hotel Ona Brava de Santa Susanna, se celebrará el 62º Congreso Nacional de la Asociación Española de la Prensa Deportiva con la asistencia de más de un centenar de periodistas deportivos procedentes de toda España.

Durante la celebración del congreso están previstas dos charlas, una del doctor Pedro Guillén, fundador de la clínica CEMTRO y uno de los mayores especialistas del mundo en traumatología deportiva, sobre 'Medicina regenerativa: la célula, un medicamento', y la segunda pronunciada por Salvador Rodríguez Moya, presidente de la Asociación de la Prensa Deportiva de Almería (APDA) bajo el título 'Racismo en el fútbol español'.