Marta Castro y Rodri Fuertes dan los detalles de sus primeros días como papás de su hija Covadonga

El 15 de abril fue el gran día para Marta Castro y Rodri Fuertes que se estrenaban como papás con el nacimiento de su primera hija en común, una niña a la que han puesto de nombre Covadonga, y que llegó al mundo a las 10:16 de la mañana, como anunció la feliz mamá en sus redes sociales para alegría de sus seguidores que esperaban con ansia la noticia. "Tu mamá y tu papá te aman con locura. No tenemos palabras", escribía la influencer en el post, que iba acompañado de un carrusel de fotos de las primeras horas de la pareja con la bebé.

Tras una revisión pediátrica de la niña, Marta y Rodri desvelaban algunos de los detalles de los primeros días de vida de su pequeña, llamando la atención que fuese el feliz papá quien llevase la voz cantante. Siempre discreto en cuanto a hablar de su vida, la paternidad ha hecho que Rodri Fuertes ejerza de papá y presuma, como suele ser habitual, de su hija: "Es muy bonita", afirmaba sin dejar de mirarla.

"Estoy que se me cae la baba todo el día. Me imaginaba que iba a ser así, pero es que esto es una locura, o sea, increíble, súper buena", explicaba el creador de contenido antes de confirmar que su bebé le tiene "enamorado".

Para Marta, Covadonga es su segundo bebé y como cualquier madre explicaba que el parto había ido "muy bien". La it girl ha dado a luz de forma natural y de manera rápida, pero ha sido su pareja quien ha querido detallar que fueron "quince minutos". La experiencia, aunque inmejorable para los dos, parece que ha sido suficiente porque tanto uno como otro han dejado claro que "aquí nos plantamos", así que la suya será una familia de cuatro.

Porque hasta la llegada de la pequeña Hugo, el hijo que Marta tuvo con Fonsi Nieto era el rey de la casa, y según ha contado la feliz mamá "está súper contento, vino el primer día a vernos". Y precisamente Rodri ha contado cómo fue la visita: "Le ha traído un oso gigante, que vino con su papá, Fonsi, y le trajo un regalo enorme, o sea que un detallazo".