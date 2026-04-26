La UE celebra que Trump esté "a salvo" tras tiroteo en evento al que asistía en Washington

Bruselas, 26 abr (EFE).- La alta representante de Exteriores de la Unión Europea (UE), Kaja Kallas, celebró este domingo que Donald Trump, así como el resto de asistentes, esté "a salvo" tras el tiroteo que obligó a evacuar este sábado al presidente estadounidense mientras asistía a la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA).

"Me alegra saber que todos los asistentes, incluido el presidente Trump, se encuentran a salvo tras el tiroteo ocurrido en la cena de corresponsales de la Casa Blanca," dijo la jefa de la diplomacia europea a través de un mensaje en redes sociales.

Asimismo, Kallas condenó lo sucedido y dijo que "la violencia política no tiene cabida en una democracia".

Seguidamente hizo hincapié en que "un acto destinado a rendir homenaje a la libertad de prensa nunca debería convertirse en un escenario de miedo" y le deseó al agente herido "una pronta recuperación".

El incidente ocurrió en la noche del sábado (hora de Estados Unidos) durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, que se celebraba en un céntrico hotel de la capital estadounidense.

El Servicio Secreto evacuó a Trump, a su esposa Melania y a otros miembros del Gobierno estadounidense del salón donde se celebraba la cena tras escucharse lo que parecían disparos, según relató un periodista de EFE que se encontraba en el evento.

También fueron evacuados otros miembros del Gobierno que habían asistido a la gala, celebrada en el Hotel Hilton de Washington, como los secretarios de Estado, Marco Rubio, del Tesoro, Scott Bessent, o de Guerra, Pete Hegseth.

Aunque no existe confirmación oficial, varios medios aseguran que el tirador es un varón de 31 años llamado Cole Allen que reside en Torrance, en el estado de California.

El propio Trump compartió en la red Truth Social imágenes del hombre arrestado, entre ellas, una fotografía en la que se le ve esposado en el suelo del hotel. EFE