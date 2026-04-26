La Comunidad insiste en la dimisión de Mónica García como ministra y censura que "ponga su cabeza" en ser candidata

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco, ha insistido en que la ministra de Sanidad, Mónica García, debe dimitir por su gestión en el Ministerio, donde todo lo que hace es "absolutamente catastrófico", y ha censurado que en lugar de centrarse en esta labor "ponga su cabeza" en ser candidata de Más Madrid en las elecciones autonómicas previstas para 2027.

"Si no fuese una cosa tan seria daría la risa", ha subrayado el consejero madrileño en declaraciones remitidas a Europa Press tras un acto en la feria Libromad.

García comunicó su decisión este sábado durante la III edición de la verbena 'La Madrileña' de su formación, celebrada en el auditorio del parque Paraíso de San Blas-Canillejas, donde manifestó su deseo de que "se vaya" la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, y "sus políticas dañinas".

De Paco ha criticado que la ministra es "una persona que viene de que le hagan una huelga tras otra" y que "no ha conseguido ponerse de acuerdo con nadie", "siendo además de la profesión médica".

"El Estatuto Marco es un fracaso absoluto, tiene a todo el sector médico enfrente y ahora, en vez de centrarse en lo que se tiene que centrar, que es en la Sanidad y en su trabajo como ministra, pone la cabeza en presentarse como candidata", ha lamentado.

El consejero ha asegurado que "lo que tiene que hacer" Mónica García "es dimitir y dejar de tener más ocurrencias" ya que, a su juicio, "lo que está haciendo es absolutamente catastrófico".