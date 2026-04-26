Javier Milei condena el "nuevo intento de asesinato" contra Trump

Redacción América, 25 abr (EFE).- El presidente de Argentina, Javier Milei, condenó este sábado lo que calificó como un "nuevo intento de asesinato" contra el mandatario de EE.UU., Donald Trump, tras el tiroteo registrado durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca en Washington.

"La Oficina del Presidente expresa su más enérgico repudio al nuevo intento de asesinato que ha sufrido el presidente Donald J. Trump, el cuarto desde que inició su regreso a la Casa Blanca", señaló la Presidencia argentina en un comunicado publicado en sus redes sociales.

El Gobierno de Argentina celebró que Trump, la primera dama Melania Trump y el resto de asistentes al evento resultaran ilesos y que el atacante fuera detenido "antes de que pudiera cometer su atentado y asesinar a alguien".

"El presidente Javier G. Milei condena con vehemencia la retórica violenta de la izquierda en todas partes del mundo que promueven este tipo de ataques", agregó el comunicado.

Tras el incidente armado, Trump aseguró en una rueda de prensa que el tirador "estaba muy lejos" de acercarse a él y afirmó que se trataba de "un loco" que difícilmente habría podido atravesar las puertas del gran salón donde se encontraba.

El mandatario añadió que el atacante fue interceptado y detenido por el Servicio Secreto después de disparar contra un agente, cuya protección antibalas evitó heridas graves. Por su parte, el director del FBI, Kash Patel, señaló que el sospechoso portaba un arma larga.

La de este sábado fue la primera cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca a la que Trump asistió como presidente, después de haber boicoteado estos eventos durante su primer mandato y también en 2025, tras regresar a la Casa Blanca luego de las elecciones de noviembre de 2024. EFE