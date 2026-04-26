Israel y Somalilandia formalizan sus nombramientos de embajadores ante las críticas de Somalia y la UA

Israel y el estado separatista somalí de Somalilandia han formalizado este fin de semana los nombramientos de sus respectivos embajadores a pesar de las constantes condenas de Somalia y la Unión Africana a la decisión tomada hace cuatro meses por el Gobierno israelí de reconocer la independencia somalilandesa, el primer Estado miembro de Naciones Unidas que lo hace.

Este pasado sábado, el Ministerio de Exteriores israelí anunciaba el reconocimiento de las credenciales diplomáticas del asesor presidencial somalilandés Mohamed Hagi para convertirse en el primer embajador de Somalilandia en el país, mientras que este domingo el Consejo de Ministros israelí ha aprobado por unanimidad el nombramiento del exembajador en Kenia Michael Tomer como jefe de la misión diplomática israelí en Somalilandia.

Cabe recordar que el pasado fin de semana, más de una decena de países árabes y musulmanes, con Arabia Saudí, Egipto, Pakistán o Turquía a la cabeza, así como también la Unión Africana, declararon su repulsa al nuevo nombramiento de un embajador israelí al entenderlo como una vulneración hacia las "inquebrantables soberanía, unidad y la integridad territorial de Somalia".

El reconocimiento israelí de diciembre tiene un enorme componente geoestratégico, como recordaron en su momento expertos israelíes, porque la costa y el territorio de Somalilandia se encuentran a unos 300 a 500 kilómetros de las posiciones de uno de los grandes enemigos regionales de Israel, la insurgencia hutí de Yemen.