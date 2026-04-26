Excandidata presidencial denuncia supuestas amenazas del Gobierno a políticos en Ecuador

Quito, 25 abr (EFE).- La excandidata presidencial ecuatoriana Luisa González regresó este sábado al país tras una gira internacional, ratificó que no ha pedido asilo político a ninguna nación y denunció, sin pruebas, que el Gobierno supuestamente amenaza a distintos partidos políticos de cara a las elecciones locales de noviembre próximo.

En declaraciones a la prensa en el aeropuerto, tras una gira que la llevó a Colombia, España y Uruguay, González volvió a desmentir los rumores que el pasado miércoles circularon en redes sociales sobre la supuesta petición de asilo político a México.

"No he ido a México aún, sí tengo pensado ir a México en visita con los partidos de izquierda (...) pero en ningún momento he pedido asilo a ningún país. Este es mi país, esta es mi patria, esta es mi gente, y juntos vamos a seguir trabajando para levantar este país", aseveró tajante.

Además, González, una de las cabezas más visibles del opositor movimiento Revolución Ciudadana (RC), aseguró que el "Gobierno está amenazando a todos los partidos políticos, les está diciendo qué candidatos deben poner".

"Es decir, Daniel Noboa y su Gobierno buscan a las demás organizaciones políticas, las amenaza que si le dan cabida a la Revolución Ciudadana los va a eliminar o perseguir con Fiscalía con SRI (Servicio de Rentas Internas), y demás, y que deben poner los candidatos que ellos digan", señaló sin aportar prueba alguna de sus aseveraciones.

Para González, en Ecuador "hay una democracia simulada, no hay una democracia efectiva, y esto viene del mismo Gobierno, desde el CNE (Consejo Nacional Electoral), desde las instituciones que deberían cuidar la democracia".

Pese a que la RC, el principal grupo de oposición en Ecuador liderado por el expresidente Rafael Correa (2007-2017), está suspendido por nueve meses, González anotó que oportunamente dirán con qué lista participarán en las elecciones locales del próximo 29 de noviembre.

González, que es secretaria de Asuntos Internacionales de la RC, formuló un llamamiento a los partidos políticos pequeños a "hacer una gran unidad".

La excandidata presidencial es una de las integrantes de la RC que están siendo investigadas en un caso conocido como 'Caja Chica', en el que la Fiscalía indaga una presunta financiación irregular de la campaña presidencial de 2023 con dinero supuestamente procedente de Venezuela.

En el marco de esa investigación, el Ministerio Público allanó la vivienda de González, de otros investigados, y también la sede de su movimiento político. La excandidata aseguró este sábado que no les han llamado para asistir a la apertura de los dispositivos electrónicos incautados en los allanamientos.

El caso 'Caja Chica' también llevó a un juez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) a suspender por nueve meses a la RC, lo que le impide participar en las próximas elecciones locales. EFE