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El tenista español Jódar gana a Fonseca el primer duelo del futuro en Madrid

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El tenista español Rafael Jódar se apuntó (7-6(4), 4-6, 6-1) ya de madrugada el choque de la jornada este domingo contra el brasileño Joao Fonseca en el Mutua Madrid Open, cuarto Masters 1000 de la temporada que esperaba el duelo entre dos jugadores llamados a grandes hazañas en el Circuito ATP.

Jódar tomó el mando de la fuerte generación de 2006 para seguir su irrupción en el primer año de profesional. El madrileño deleitó a la Manolo Santana de la Caja Mágica para meterse en octavos de final, donde se medirá al sorprendente e inesperado Vít Kopriva, jugador checo que nunca había alcanzado esta ronda de Masters 1000.

Tampoco el de Leganés, cuya presentación este curso fue llegar a tercera ronda en el torneo Miami y ganar hace un mes su primer título en Marrakech. Jódar rompió moldes dos días después de firmar su primera victoria ante un Top 10 y gestionó la presión ante un Fonseca más rodado en experiencia pese a los mismos 19 años, campeón de la Next Gen ATP en 2024 y dos títulos en 2025.

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