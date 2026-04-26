Agencias

El sultán omaní pide a Araqchí priorizar el diálogo para resolver la guerra con EEUU

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El Cairo, 26 abr (EFE).- El sultán de Omán, Haizam bin Tariq, pidió este domingo en Mascate al ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, "priorizar el diálogo y la diplomacia" para encontrar una salida política al conflicto con Estados Unidos tras el estancamiento de las negociaciones mediadas por Pakistán.

Según informó la agencia oficial omaní de noticias, ONA, Bin Tariq, cuyo país medió varia rondas de diálogo entre EE.UU e Irán antes del inicio de la guerra a finales de febrero, recibió a Araqchí en Mascate, donde le "enfatizó la importancia de priorizar el diálogo y la diplomacia para abordar los problemas, contribuyendo así a la consolidación de la paz" en la región de Oriente Medio.

Araqchí llegó hoy a Mascate en medio de su gira para intentar llegar a un consenso diplomático para reanudar las negociaciones con Washington y tras una parada en Islamabad, a donde hoy regresa. EFE

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