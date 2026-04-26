El presidente de Senegal condena los "ataques terroristas" en Mali

Nairobi, 26 abr (EFE).- El presidente de Senegal, Bassirou Diomaye Faye, condenó los "ataques terroristas" perpetrados este sábado contra varias ciudades del vecino Mali, país al que ofreció su "firme apoyo".

"Condeno en los términos más enérgicos posibles los ataques terroristas perpetrados hoy contra nuestra hermana República de Mali", afirmó Faye a última hora del sábado en la red social X.

"En este momento de dolor, expreso, en nombre del pueblo senegalés y en el mío propio, nuestra solidaridad con el gobierno maliense, las fuerzas de defensa y seguridad, y todo el pueblo de Mali", subrayó el mandatario senegalés.

Senegal -añadió el presidente- mantendrá "su firme apoyo a Mali, trabajando junto con los países de la subregión para restablecer la paz y la seguridad en nuestro espacio común".

El Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Mali informó este sábado de que "grupos armados terroristas" intentaron atacar varias ciudades del país, pero sufrieron "reveses inmediatos" a manos del Ejército, que logró la "neutralización" de cientos de atacantes.

El secesionista Frente de Liberación del Azawad (FLA), que reclama esa vasta región del norte, y el Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes (JNIM, filial de Al Qaeda en el Sahel) anunciaron haber lanzado una ofensiva coordinada en el norte del país, lo que llevó a la toma de la ciudad estratégica de Kidal.

Sin embargo, JNIM lanzó ataques unilaterales contra sedes civiles y cuarteles militares en Bamako y otras ciudades del centro del país, y asaltó el aeropuerto internacional de la capital maliense, donde se suspendieron los vuelos debido a los hechos.

El Ejército maliense aseguró que la situación "está totalmente bajo control" y pidió calma a la población.

Desde 2020, Mali está gobernado por una junta militar en un contexto marcado por la inestabilidad y la violencia que sufre el país desde hace más de una década a causa de los secesionistas norteños, que reclaman la región del Azawad, y de grupos yihadistas afiliados al Estado Islámico y a Al Qaeda. EFE