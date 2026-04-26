El Congreso vota la próxima semana si crea una subcomisión de estudio sobre el velo integral en espacios públicos

La Comisión Constitucional del Congreso someterá el próximo miércoles a debate y votación una propuesta del PNV para la creación de una subcomisión de estudio sobre el uso del velo integral femenino en espacios públicos.

El PNV hizo esta propuesta el pasado mes de febrero ante el debate producido en el Pleno del Congreso en torno a la eventual adopción de medidas legislativas prohibitivas relativas al uso de prendas que cubran totalmente el rostro, como el burka o el niqab.

Según precisa el PNV, "se constata la existencia de diversas sensibilidades y posicionamientos en el ámbito social y jurídico", algunos de los cuales "ponen el acento en la garantía de la igualdad" y "la seguridad y adecuada identificación" mientras otros defienden "preservar el respeto a la diversidad cultural y religiosa, evitando cualquier forma de estigmatización".

En este sentido, añade que "la pluralidad de enfoques existentes evidencia la complejidad de la cuestión y la concurrencia de distintos derechos fundamentales que pueden entrar en colisión".

Por ello, considera necesario que "con carácter previo a la adopción de cualquier iniciativa normativa, más aún si es prohibitiva" se propicie "un debate sereno, riguroso y plural que permita valorar adecuadamente las distintas perspectivas, así como su impacto y oportunidad en el contexto social actual y en las personas que portan estas prendas, y hacerlo sin sesgos xenófobos ni apriorismos".

Así, el PNV quiere que la subcomisión examine la incidencia de la eventual regulación del uso del velo integral "en la libertad religiosa e ideológica, el principio de igualdad y no discriminación, o la dignidad de la persona; que analice las experiencias normativas de otros Estados del entorno y acuerde la comparecencia de personas expertas, para después elaborar un informe y presentar sus conclusiones en el plazo máximo de seis meses.

El PNV hizo esta propuesta el pasado mes de febrero coincidiendo con el debate en el Congreso sobre una Proposición de Ley Orgánica de Vox para prohibir el burka y niqab en el espacio público.

El Pleno del Congreso rechazó la toma en consideración de la propuesta de Vox que solo contó con el apoyo del PP y UPN. Mientras, Coalición Canaria se abstuvo y el PSOE y sus socios de investidura votaron en contra.

En el debate de la iniciativa, PSOE, Sumar, Podemos, ERC y Compromís acusaron a Vox de "desplegar odio" y avisaron de que prohibir el burka en espacios públicos no ayudará a las mujeres. Desde Vox, la diputada Blanca Armario calificó el burka de "mazmorra textil y móvil" y negó que fuera una "cuestión de racismo".