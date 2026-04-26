Diputación saca a licitación obras para adecuar el entorno del Foro Iberoamericano

La Diputación Provincial de Huelva ha sacado a licitación por algo más de 1,4 millones de euros (con IVA) las obras de urbanización para nuevos aparcamientos, mejora de accesos y jardinería en el entorno del Foro Iberoamericano de La Rábida.

Según indica el anuncio de la licitación, consultado por Europa Press, las empresas tienen hasta el 19 de mayo para presentar sus ofertas y un plazo de ejecución de cuatro meses.

Asimismo, el pliego de prescripciones técnicas señala que el diseño del aparcamiento ha sido concebido para "maximizar" la capacidad y la funcionalidad, facilitando el acceso y la salida de vehículos de manera eficiente. Se han diseñado 427 plazas de aparcamiento estándar, once plazas para autobuses, zona reserva para autoridades, 15 plazas adaptadas para personas con movilidad reducida, cumpliendo con las normativas de accesibilidad, áreas de circulación con viales de circulación interna que tienen un ancho de seis metros, permitiendo el tránsito de vehículos en doble sentido, facilitando las maniobras.

Además, se crearán accesos peatonales que se han dispuesto debidamente señalizados que conectan el aparcamiento con el foro, garantizando la seguridad de los usuarios. Existirán zonas de carga y descarga y se preverá un área específica para la carga y descarga de autobuses y vehículos de gran tamaño, ubicada cerca de la entrada principal.

Por otro lado, el documento señala que la pavimentación es "uno de los elementos clave" para "asegurar la durabilidad y funcionalidad del aparcamiento". El diseño del pavimento "debe considerar el tráfico esperado, las condiciones climáticas locales y los requisitos de mantenimiento". El tipo de pavimento es asfalto de mezcla bituminosa conocido por "su resistencia y flexibilidad", lo que lo hace "ideal para soportar el tráfico vehicular intenso".

El ámbito de la actuación tiene una superficie de 25.000 metros cuadrados, de los que se asfaltan aproximadamente 15.000 metros cuadrados y se adoquina y pavimentan 625 metros cuadrados.

Se plantea, como idea general, mejorar los taludes y zonas verdes existentes hasta la entrada al nuevo aparcamiento, manteniéndose la arboleda y aportado setos y arbustos autóctonos de la zona, así como plantas rastreras que colonicen los taludes existente a corto plazo de tiempo. Se proyecta una limpieza y reforestación de plantas autóctonas en la ladera del Monasterio de La Rábida.

Estas plantaciones no requieren de un gran mantenimiento posterior una vez arraigadas ni necesitan una excesiva cantidad de agua para su riego. En la composición del proyecto se plantea dejar un espacio aproximadamente de dos metros de anchura entre la zona de aparcamiento y el camino actual peatonal que existe la ladera del Monasterio de la Rábida que une la plaza Macuro y el Foro Iberoamericano, para que una vez adquieran porte y envergadura, esta nueva vegetación proteja visualmente la zona de vehículos y marque la diferencia entre el pavimento de asfalto y las praderas naturalizadas existentes.

Además, se creará un nuevo parterre de dos metros de ancho junto al vial principal con una nueva dotación de arbolado de unos 1.200 metros cuadrados y se mejorará la vegetación autóctona de la zona en unos 3.500 metros cuadrados junto a la plaza del Descubrimiento, y unos 4.000 metros cuadrados de reforestación en el talud.

Se ejecutan nuevas cunetas y drenajes para la zona arbolada. No se elimina ningún árbol de los existentes y se canalizan parte de las aguas con dirección a las salidas de las cunetas actuales. Se dota de unas 600 nuevas plantas arbustivas y autóctonas de la zona.

Respecto a la iluminación, se prevé la instalación de dos alineaciones con puntos que permitan el uso del aparcamiento y las medidas de seguridad y condiciones de visibilidad. El encendido será programado para eventos en el Foro Iberoamericano o necesidades similares. Se plantean báculos de aproximadamente 3,50 metros de altura que no produzcan interferencia visual ni capten la atención del paisaje, debiéndose mantener la perspectiva del Monasterio de la Rábida y el Monumento de los Descubridores inalterables y sin obstáculos.

Será un posterior estudio lumínico durante la ejecución de las obras el que determine las necesidades de iluminación de las lámparas a instalar.