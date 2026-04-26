Colapinto sella unión con el público argentino tras exhibición callejera en Buenos Aires

Buenos Aires, 26 abr (EFE).- El piloto argentino de Fórmula Uno, Franco Colapinto, selló su unión con el público de su país tras una multitudinaria exhibición callejera al mando de su Lotus E20 que reunió este domingo a unas 500.000 personas en Buenos Aires, y se pronunció en favor del regreso de la ciudad al calendario mundial.

"Es algo que no me imaginaba y sí soñaba, pero no pensé que iba a llegar tan pronto", dijo el corredor de 22 años, minutos antes de la primera pasada con el monoplaza modelo 2012, que rugió con su motor Renault V8 para alegría del público, que llegó en masa y abarrotó desde temprano una zona de parques llamada Bosques de Palermo.

Al momento de los agradecimientos, Colapinto dijo al micrófono de la transmisión oficial: "Le estamos diciendo a la Fórmula Uno que merecemos volver al calendario".

El circuito, establecido en forma de T sobre las avenidas Libertador y Sarmiento, permitió demostrar algo de su velocidad al coche Lotus de chasis decorado con el actual diseño de la escudería Alpine en la que Colapinto compite en el campeonato mundial.

Sin embargo, la falta de defensas en el perímetro del circuito, apenas delimitado por vallas metálicas y carteles de publicidad, evidenció que el argentino no contaba con medidas de seguridad para llevar al monoplaza de más de 600 caballos de fuerza al límite de sus posibilidades.

No fueron pocos los especialistas y seguidores de la Fórmula Uno presentes en la zona que destacaron el disfrute producido por el motor V8, dueño de un sonido que ya no está presente en la categoría tras el cambio hacia la actual tecnología híbrida.

El festival, llamado 'Franco Colapinto Roadshow' y auspiciado por la petrolera estatal YPF y la multinacional argentina Mercado Libre, incluyó una entrevista previa ante la multitud, conciertos de los artistas Soledad y Luck Ra, zonas de restauración, entretenimiento para niños, y venta de productos oficiales.

La fiesta tuvo atracciones de todo tipo para compensar el esfuerzo del público, que hizo largas filas desde la madrugada del domingo en pos de obtener un lugar cercano al paso del ídolo: aviones de la Fuerza Aérea Argentina trazaron en el cielo la bandera argentina con sus estelas de humo celeste y blanco, y el líder de la banda de rock local Airbag, Patricio Sardelli, hizo sonar el himno nacional en su guitarra eléctrica.

Colapinto hizo tres salidas a lo largo del domingo, dos con el Lotus y una con el Mercedes Benz W196 'Flecha de Plata' que ganó las temporadas de 1954 y 1955 al comando de Juan Manuel Fangio, máxima estrella del automovilismo argentino y cinco veces campeón mundial, en un gesto de traspaso para los fanáticos de ese deporte en el país suramericano.

Antes de cada salida, un moderno Mercedes Benz rojo cumplió la función de auto de seguridad recorriendo la pista a gran velocidad.

La conexión con la gente fue constante: mientras condujo, el joven piloto saludó a las gradas, agitó una bandera argentina y al final de cada salida a la pista callejera se acercó a la muchedumbre, todo un gesto de popularidad ante la organización de la Fórmula Uno, que no trae a Buenos Aires una carrera del campeonato desde 1998.

También realizó trompos frente a las gradas, lo que por momentos cubrió la avenida Libertador con el aroma del caucho quemado característico de los Grandes Premios.

Fue tal la intensidad de los trompos, que el Lotus sufrió un principio de incendio, rápidamente sofocado con extintores por personal de seguridad.

Sobre el final, el piloto se despidió de los asistentes con gestos de agradecimiento en una última vuelta triunfal sobre un camión mientras la multitud coreaba "olé, olé olé, Franco, Franco".

Colapinto volverá a competir el próximo fin de semana en el Gran Premio de Miami, en Estados Unidos, en la que será la cuarta carrera del campeonato 2026, en el que el argentino ocupa el puesto 16 con un solo punto obtenido