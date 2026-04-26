Andy triunfa entre sus fans en su primer concierto sin Lucas en Madrid

A lo largo de la historia de la música han sido muchos los grupos y dúos de éxito que decidieron separar sus caminos, la mayoría estando en lo más alto de su carrera para sorpresa de todos. Los últimos han sido Andy y Lucas, que no han tenido precisamente una ruptura bien avenida, pero cada uno quiere seguir haciendo su camino y las prioridades en estos momentos son diferentes. El primero está volcado en su nuevo disco como solista y el segundo está pendiente de pasar de nuevo por quirófano para solucionar sus problemas de salud.

Andy está inmerso en su gira, su 'Solo Tour'. Es la primera que hace en solitario, sin Lucas, con su banda, con el escenario para él solo y todo un patio de butacas coreando su nombre y sus canciones. Sus grandes éxitos cuando formaba parte del dúo y sus nuevas letras como 'Marioneta'. Madrid ha sido su última parada y el Teatro Rialto el escenario elegido para encontrarse con sus seguidores en un concierto íntimo en el que han sonado, entre otras su mítico 'Aquí sigo yo' o 'Y en tu ventana'.

Después de actuar, Andy reconocía haber "disfrutado mucho". Las sensaciones eran buenas, era el tercer concierto de esta gira debut como solista, pero el cantante abandonaba el Rialto "muy contento", rodeado de fans y envuelto en el cariño de esos seguidores que no le han soltado la mano durante los malos momentos que para él han quedado ya en un segundo plano.

Por eso, cuando se le menciona a su excompañero Lucas, echa balones fuera: "No me meto en nada". Y reitera lo que dice últimamente: "No se le desea mal a nadie". Al fin y al cabo, han sido más de dos décadas juntos tanto de relación como profesional como personal y una vez que la separación entre Andy y Lucas es un hecho, el intérprete de 'Marioneta' da el tema por zanjado: "Cada uno a su sitio. No pasa nada".