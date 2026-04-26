Albares inicia en Puerto Rico una gira que incluye República Dominicana y México, donde espera consolidar la relación

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, inicia este domingo en Puerto Rico una gira que le llevará también a República Dominicana y México con la vista puesta en la Cumbre Iberoamericana que acogerá Madrid el 4 y 5 de noviembre pero también en consolidar la relación bilateral, especialmente con el país azteca.

Según ha explicado Exteriores en un comunicado, Albares tendrá la oportunidad de trasladar a sus interlocutores "la importancia que América Latina y el Caribe tiene para España, una región hermana, con una lengua compartida y profundos vínculos históricos, políticos, económicos y culturales".

Asimismo, permitirá ahondar en los trabajos preparatorios de la XXX Cumbre Iberoamericana para que esta se celebre "con éxito" con desea el Gobierno, después de que las últimas citas la tónica general haya sido la escasa participación de líderes iberoamericanos en esta cita que aglutina a los 22 países de la Comunidad Iberoamericana.

La primera parada de la gira será Puerto Rico, estado asociado de Estados Unidos y que participa en las cumbre iberoamericanas desde 2021 en calidad de observador. La isla, que estuvo bajo mandato español hasta 1898, no es un destino frecuente de visitas de alto nivel, debido esencialmente a su estatus, si bien ya hay precedentes.

Así, el entonces ministro de Exteriores, José Manuel Margallo, efectuó la primera visita de un jefe de la diplomacia en mayo de 2014, mientras que el Rey Felipe VI se ha desplazado en dos ocasiones. La primera, en 2016 con motivo del Congreso de la Lengua Española, y la última en enero de 2022 --en la que estuvo acompañado por Albares-- con motivo del V Centenario de la fundación de San Juan de Puerto Rico.

Según ha precisado Exteriores, el ministro tiene previstos diversos encuentros institucionales y participará en un foro de inversión con empresarios. Asimismo, también intervendrá en una conferencia de la Universidad Interamericana sobre el español que permitirá "trasladar los profundos vínculos históricos y culturales existentes con el continente americano".

El martes, Albares viajará a Santo Domingo. En la capital de República Dominicana participará igualmente en un encuentro empresarial y se reunirá con su homólogo, Roberto Álvarez, para repasar los preparativos de la cumbre de noviembre, además de la relación bilateral.

Asimismo, tendrá ocasión de conocer de primera mano un proyecto de cooperación impulsado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) sobre refuerzo del Sistema Integral de atención y protección a víctimas de violencia de género.

MÉXICO, ÚLTIMA PARADA

El miércoles el ministro llegará a México y plato fuerte de la gira, ya que su visita se produce en un momento en que parece estar quedando atrás el distanciamiento de los últimos años, iniciado bajo la presidencia de Andrés Manuel López Obrador y continuado con la llegada de Claudia Sheinbaum a Los Pinos.

Albares visita México menos de dos semanas después de que Sheinbaum, que no suele realizar viajes al extranjero, se desplazara a Barcelona para participar en un encuentro con líderes progresistas en defensa de la democracia auspiciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y por el mandatario brasileño, Luiz Inazio Lula da Silva.

Esta visita solo fue posible después de que el Rey reconociera el pasado 17 de marzo que hubo "mucho abuso" durante la Conquista, un gesto bien recibido por Sheinbaum, después de que su predecesor hubiera reclamado por carta al monarca en 2019 una disculpa por los "agravios" cometidos por los españoles en ese periodo.

ENCUENTRO CON HOMÓLOGO Y NUEVO GESTO

Albares se reunirá con su homólogo mexicano, Roberto Velasco, con el que está prevista la firma del Acta de la Comisión Binacional España-México, "reflejo de la buena salud de las fraternales relaciones existentes entre ambos países", han resaltado desde Exteriores.

En un gesto adicional hacia México, la agenda de Albares incluye la inauguración en la capital mexicana de la exposición "La mitad del mundo". Fue precisamente en la inauguración en Madrid de la misma cuando se produjo ya el primer mensaje hacia el Gobierno mexicano, ya que habló de "claroscuros" en la historia compartida e "injusticia".

Y fue durante su visita a esta exposición, acompañado por el embajador mexicano, Quirino Ordaz, cuando Felipe VI reconoció que hubo "mucho abuso" durante la Conquista pese a las Leyes de Indias adoptadas por los Reyes Católicos para proteger a la población indígena y admitió que aquellos comportamientos vistos desde la óptica y los valores actuales no son como para sentirse "orgullosos".

La visita del jefe de la diplomacia podría ser, además, la antesala de una de Felipe VI --quien ya efectuó una visita de Estado a México junto a la Reina Letizia en 2015--, ya que el monarca ha sido invitado, al igual que otros jefes Estado, a asistir a alguno de los partidos que acogerá el país azteca durante el Mundial de Fútbol.

La invitación, que ha sido acogida favorablemente por Zarzuela, podría concretarse con motivo del último partido de la fase inicial de grupos que enfrentará a la selección española contra Uruguay el 26 de junio en Guadalajara.

Por otra parte, la agenda de Albares en la capital mexicana también incluye una ofrenda floral ante la tumba del presidente mexicano Lázaro Cárdenas, que acogió en México a miles de exiliados españoles tras la Guerra Civil, así como diversos actos celebrados en la Universidad Nacional Autónoma de México, la Cámara de Comercio de España en México y el Museo Nacional de Antropología.

Por último, realizará un recorrido por el Consulado en México para repasar los trabajos en aplicación de la Ley de Memoria Democrática, habida cuenta de que este es uno de los países donde más solicitudes para obtener la ciudadanía por parte de descendiente de exiliados se han recibido.