Al menos tres muertos en Ucrania por ataques rusos durante la noche

Berlín, 26 abr (EFE).- Al menos tres personas murieron en Ucrania durante los ataque rusos de anoche, que causaron además numerosos heridos y daños materiales, informaron las autoridades locales.

En la región de Sumi dos personas murieron como consecuencia de ataques con drones, informó la Administración Militar Regional en Telegram.

"Desafortunadamente dos civiles murieron en el ataque con drones. Eran dos hombres de 48 y 72 años", dice el mensaje de Telegram.

En la región de Dnipro, una persona murió y al menos cuatro resultaron heridas en un ataque ruso con drones y artillería, según el jefe de la administración militar, Oleksandr Hanza.

En los dos ataques sufrieron daños casas privadas, algunos negocios y vehículos.

Según un informe de la Fuerza Aérea ucraniana, publicado en Facebook, durante la noche los rusos lanzaron 19 ataques con drones en 11 localidades.

De 144 drones lanzados por los rusos, según la misma fuente, 124 pudieron ser neutralizados. EFE