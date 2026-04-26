Agencias

Al menos tres muertos en Ucrania por ataques rusos durante la noche

Guardar

Berlín, 26 abr (EFE).- Al menos tres personas murieron en Ucrania durante los ataque rusos de anoche, que causaron además numerosos heridos y daños materiales, informaron las autoridades locales.

En la región de Sumi dos personas murieron como consecuencia de ataques con drones, informó la Administración Militar Regional en Telegram.

"Desafortunadamente dos civiles murieron en el ataque con drones. Eran dos hombres de 48 y 72 años", dice el mensaje de Telegram.

En la región de Dnipro, una persona murió y al menos cuatro resultaron heridas en un ataque ruso con drones y artillería, según el jefe de la administración militar, Oleksandr Hanza.

En los dos ataques sufrieron daños casas privadas, algunos negocios y vehículos.

Según un informe de la Fuerza Aérea ucraniana, publicado en Facebook, durante la noche los rusos lanzaron 19 ataques con drones en 11 localidades.

De 144 drones lanzados por los rusos, según la misma fuente, 124 pudieron ser neutralizados. EFE

Últimas Noticias

Un muerto y tres heridos en Crimea tras ataque de Kiev con drones

Infobae

Netanyahu, "impactado" por el tiroteo que obligó a evacuar a Donald Trump

Infobae

La C-Beauty, en auge: la cosmética pasa del estigma al prestigio de "hecho en China"

Infobae

La UE celebra que Trump esté "a salvo" tras tiroteo en evento al que asistía en Washington

Infobae

Un hombre asesina a sus tres hijos por disputas con su mujer en el sur de Jordania

Infobae