Aena repartirá este lunes 1.635 millones en dividendos tras un 2025 de beneficios récord

El gestor aeroportuario Aena retribuirá este lunes a sus accionistas con un dividendo único de 1,09 euros brutos por acción con cargo a los resultados del año 2025.

Este desembolso supondrá un importe global de 1.635 millones de euros, lo que representa un incremento del 11,7% respecto al ejercicio anterior.

El presidente y consejero delegado de la compañía, Maurici Lucena, aseguraba hace unos días en la junta de accionistas de la compañía que este 'pay-out' es posible porque la compañía es "extraordinariamente eficiente".

Este incremento en la retribución se produce tras un ejercicio 2025 en el que Aena alcanzó un beneficio neto de 2.136,7 millones de euros, superando en un 10,5% el récord histórico establecido en 2024, cuando ganó 1.934 millones.

La cotizada, participada mayoritariamente por el Estado, mantiene firme su compromiso de distribuir el 80% del beneficio neto entre sus accionistas, una política que pretende prolongar durante los próximos años.

En los últimos tres ejercicios, la retribución al accionista de Aena ha mostrado un crecimiento muy significativo, en línea con la recuperación del tráfico aéreo y de sus resultados. La compañía repartió 4,75 euros por acción en 2023, elevó el dividendo a 7,66 euros por título en 2024 y lo volvió a incrementar hasta 9,76 euros en 2025, encadenando así varios años de fuertes subidas y situando su política de remuneración en máximos históricos.

Este escenario de retribución récord se enmarca en un momento clave para la definición del futuro estratégico de la compañía, condicionado por las negociaciones del próximo Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA III) para el periodo 2027-2031.

La compañía se enfrenta ahora a un entorno marcado por la evolución del turismo internacional, la presión sobre costes y el marco regulatorio aeroportuario, factores que determinarán su capacidad para sostener el actual nivel de remuneración al accionista.