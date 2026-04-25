Orbán anuncia que no ocupará su escaño en el nuevo Parlamento

Budapest, 25 abr (EFE).- El primer ministro saliente de Hungría, el ultranacionalista Viktor Orbán, anunció este sábado que tras la derrota que sufrió en las elecciones del 12 de abril, devolverá su escaño y no formará parte del nuevo Parlamento, del que fue miembro desde 1990, sin interrupciones.

“Mi mandato es del partido Fidesz y he decidido devolverlo”, afirmó Orbán en un breve vídeo en la red social Facebook.

El jefe del Gobierno saliente añadió que ahora se dedicará a tareas en la “reorganización de las fuerzas nacionales y no en el Parlamento”.

Orbán hizo este anuncio tras participar en una reunión de la junta directiva del su partido, el conservador Fidesz, y el político subrayó la necesidad de una transformación profunda.

A pesar de su retirada del Parlamento, la junta ha propuesto que Orbán continúe como presidente de la formación y él mismo declaró estar "listo para la tarea" si el congreso nacional, que se organizará en pocas semanas, le otorga su confianza, apelando a la unidad histórica de su comunidad política, la cual ha liderado por casi cuatro décadas.

El partido Tisza, presidido por el conservador Péter Magyar ganó las elecciones con una mayoría contundente, poniendo fin a la gobernanza de Orbán, en el poder desde 2010.

Tras el anuncio de Orbán, Magyar opinó el el líder ultra ”es incapaz de asumir la responsabilidad de la derrota”.

Su salida del Parlamento pone fin a 36 años de presencia ininterrumpida en el hemiciclo, donde ocupaba un escaño desde las primeras elecciones libres tras la caída del Telón de Acero, de 1990.

Se espera que el 9 de mayo, durante la sesión constitutiva del nuevo Parlamento, Magyar preste juramento como primer ministro. EFE