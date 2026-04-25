Alarma en Rumanía por los primeros daños por drones rusos desde el inicio de la guerra

Alexandra Sapnu

Bucarest, 25 abr (EFE).- Rumanía denunció y condenó "enérgicamente" este sábado la violación de su espacio aéreo por al menos un dron ruso que impactó en una zona residencial causando daños materiales por primera vez desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022.

"Este es el primer incidente en el que se han producido daños materiales rumanos, un hito que consideramos sumamente grave”, declaró el presidente de Rumanía, Nicusor Dan.

Un dron Geran 2, una versión del iraní Shahed fabricado en Rusia, entró en el espacio aéreo rumano, donde en cuatro minutos hizo un recorrido de 15 kilómetros volando a baja altura, antes de ser pulverizado por un ataque desde Ucrania, según las informaciones difundidas por el Ministerio de Defensa del país balcánico.

En la ciudad rumana de Galati, en el sureste del país, cerca de la frontera con Ucrania, un edificio anexo a una vivienda y un poste de electricidad resultaron dañados por el impacto de fragmentos del aparato no tripulado derribado.

El servicio de emergencia 112 recibió llamadas de residentes de Galati hacia las 02.30 hora local (23.30 GMT del viernes) informando de la caída de un objeto en una zona habitada.

Los equipos especializados enviados al lugar encontraron una posible carga explosiva, lo que llevó a las autoridades a evacuar por precaución la zona en un radio de 200 metros, así como la población cercana a la ruta por la que se trasladaron los fragmentos para su neutralización.

Según el diario 'Digi24', en total fueron evacuadas 535 personas, de las cuales 220 procedían del perímetro donde cayeron los restos del dron y otras 315 de la ruta de tránsito.

Además, se suspendió el suministro de gas a 555 clientes en la zona afectada, entre hogares y empresas.

La alarma había sonado previamente, cuando los radares del ejército rumano detectaron drones cerca del espacio aéreo del país, tras lo cual dos aviones Eurofighter Typhoon de la Fuerza Aérea Británica despegaron desde la Base Aérea de Fetesti, a 140 kilómetros de Bucarest.

Los radares de los cazabombarderos detectaron un objeto a 1,5 kilómetros de la ciudad fronteriza ucraniana, según puntualizó el citado ministerio en un comunicado.

Tras recordar que las fuerzas rusas reanudaron anoche los ataques con drones "contra objetivos civiles y de infraestructura en Ucrania, en las proximidades de la frontera fluvial con Rumania", esa autoridad condenó "enérgicamente" las acciones rusas, calificándolas de irresponsables y subrayando que significan un nuevo desafío para la seguridad y la estabilidad regional en la zona del Mar Negro, así como para "la seguridad colectiva de la OTAN".

Los primeros análisis de los fragmentos por parte de los equipos de especialistas revelaron que el objeto destrozado era un dron ruso, afirmó el ministro de Defensa, Radu Miruta.

"Según el motor y sus características, se trata de un dron Geran 2, un modelo fabricado en Rusia", precisó.

Horas después los objetos fueron trasladados, en medio de grandes medidas de seguridad, a un lugar seguro donde fueron neutralizados mediante una detonación controlada, mientras las autoridades fueron informadas de la presencia de presuntos pedazos de drones cerca de una granja de la localidad de Vacareni, en la comarca de Tulcea, vecina a Galati.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rumanía convocó al embajador ruso en Bucarest para protestar por la violación del espacio aéreo rumano, al considerar que "puso en peligro la seguridad de la población", violando "los principios básicos del derecho internacional", según una nota difundida en redes sociales.

En términos similares se manifestó el presidente del país, que condenó "el comportamiento irresponsable de Rusia" recordando que Rumanía no es parte del conflicto bélico.

El presidente rumano afeó el "comportamiento irresponsable de Rusia" y recordó que su país no es parte del conflicto. "Sin embargo, sus consecuencias se sienten en nuestras calles, en nuestros hogares y en la vida de nuestros ciudadanos", señaló.

Al mismo tiempo, Dan subrayó que el apoyo brindado por Bucarest a Ucrania desde el primer día de la guerra provocada por Rusia fue y sigue siendo "una decisión acertada".

Por otra parte, consideró que este incidente deja clara la necesidad de acelerar los programas de modernización y equipamiento del Ejército para poder responder adecuadamente a los riesgos actuales.

Rumanía, miembro de la Alianza Atlántica (OTAN) y de la Unión Europea (UE), comparte una frontera de 650 kilómetros con Ucrania y si bien ha registrado varias violaciones de su espacio aéreo durante las ofensivas de Moscú, hasta hoy no había sufrido un impacto en una zona residencial con daños materiales. EFE

(vídeo)