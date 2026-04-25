Jorge Mejía, ejecutivo musical de reguetoneros, lanza "álbum inmersivo" de música clásica

Pedro Pablo Cortés

Miami (EE.UU.), 25 abr (EFE).- El colombiano Jorge Mejía ha trabajado con reguetoneros en su rol como directivo de Sony, pero como compositor y pianista ahora estrena su disco de música clásica 'If These Walls Could Talk', grabado en un formato de "experiencia inmersiva" para Apple Mussic Classical, la mayor plataforma del género.

Mejía, quien el viernes lanzó el álbum y el domingo lo toca por primera vez en vivo en Estados Unidos en el Arsh Center de Miami, promete en una entrevista con EFE que las audiencias, "si quieren escuchar música clásica, se van a encontrar con un mundo gigante, expresivo, que a lo mejor la gente no se imagina".

Pero el colombiano, quien ha trabajado con cantantes como Shakira, Maluma, Anitta y Daddy Yankee por ser presidente y director general de Sony Music Publishing Latinoamérica y US Latin, sostiene que la "música es música", por lo que destaca el valor de todos los géneros.

"A mí se me hace que el genio increíble de los compositores y artistas con los que trabajo es lograr comunicar de manera masiva con una cantidad inimaginable de gente sus ideas, que pueden llegar y tocar y hacer que esa gente vibre. Eso es un genio impresionante. Yo los admiro, profundísimamente, a todos", expresa en Miami.

El compositor cree que la música clásica "les va a dar una riqueza en su vida interior inimaginable" a las personas, como le ha sucedido a él en su vida como artista, pero remarca que "cualquier forma de expresión es absolutamente válida".

"La música que yo estoy haciendo es a razón de que yo más o menos crecí con esta música que me mueve a mí y me encanta, pero también a mí me encanta la música con la que trabajo. De nuevo, tienen un valor impresionante", subraya.

El artista grabó 'If These Walls Could Talk' (Si estas paredes pudieran hablar) con la Orquesta Sinfónica de Londres en los estudios de Abbey Road en un formato de "experiencia inmersiva" que permite, con el equipo de sonido adecuado, replicar la sensación de estar en un concierto en vivo.

Para ello, usaron más de 60 micrófonos posicionados de una manera "especial" en la grabación con un estimado de 85 músicos, incluyéndolo a él como pianista, lo que llama una "experiencia absolutamente divina".

"La grabación fue pensada desde un principio en ser escuchada en 'spatial audio' (audio espacial) de Apple, que es esencialmente la idea de tener un montón de parlantes alrededor de uno, y uno estar en el centro oyendo la música como si uno estuviera en el cuarto en el momento en que la música se está tocando", describe.

El álbum, de nueve pistas y 32 minutos, se difunde a través de Apple Music Classical, plataforma de reproducción especializada.

"La música clásica tiene un montón de cosas extra en la metadata; hay compositores, hay interpretaciones de una obra, 20.000 interpretaciones. Entonces, la metadata es un poco distinta, es un poco más complicada que la metadata normal. Apple Music Classical ha encontrado la manera de que esté súper bien organizada", comenta.

Un concierto para piano y orquesta, junto a seis sextetos para piano y cuerdas, conforman en tres movimientos 'If These Walls Could Talk', inspirado en un edificio de apartamentos en la dirección 221 Collins Avenue de Miami Beach, a donde Mejía llegó a vivir cuando se mudó a la zona metropolitana de Miami.

La música cuenta una historia del edificio del estilo art déco, que sobrevivió al Gran Huracán de Miami de 1926, con tres personajes: su arquitecto, una enfermera cubana que se enamora de un soldado en la guerra y una heredera del inmueble que resiste a los desarrollos inmobiliarios.

"Yo me sentaba en ese apartamento y decía: ¡Wow! ¿Quién habrá vivido en este edificio? Y de ahí sale la idea de hacer una obra a la vez literaria, como a la vez musical", relata el compositor. EFE

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