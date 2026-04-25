(Crónica) El Arsenal recupera el liderato y el City se mete en otra final de FA Cup

El Arsenal derrotó (1-0) al Newcastle este sábado en la jornada 34 de la Premier para recuperar la senda de la victoria y el liderato, con un partido más que un Manchester City que avanzó a su cuarta final seguida de la FA Cup tras superar (2-1) al Southampton.

El equipo de Mikel Arteta tuvo que sufrir, sobre todo en los últimos minutos y con el marcador corto, pero venció después de dos derrotas en liga para sumar 73 puntos, por los 70 del City, aunque con un partido más, en la igualada lucha por ser campeón. El gol de Eberechi Eze a los nueve minutos fue definitivo en el Emirates.

La pizarra 'gunner' sorprendió esta vez jugando los saques de esquina en corto y así llegó el zapatazo de Eze. El Newcastle, en crisis y con el miedo incluso de la zona baja, aguantó vivo y sembró el pánico en Londres. El Arsenal no acertó a sentenciar y tuvo que sudar para seguir dependiendo de sí mismo para ganar la ansiada Premier, una liga que no levantan desde 2004.

Por su parte, el City tenía cita en Wembley, que resolvió con una épica y trabajada remontada en los últimos diez minutos para jugar por cuarto año seguido la final de la FA Cup. Los de Pep Guardiola, que se medirán a Chelsea o Leeds por el título, reaccionaron al tanto de Finn Azaz en un loco desenlace, con Jeremy Doku y un tremendo disparo desde lejos de Nico.

En cuanto al resto de la jornada de Premier este sábado, el Aston Villa se vio superado por un Fulham con ambición europea (1-0) y, aunque mantiene colchón por la zona Champions, cedió la cuarta plaza con los mismos 58 puntos en favor de un Liverpool que superó (3-1) al Crystal Palace.

Por abajo, la lucha por la permanencia dejó las victorias de West Ham y Tottenham, en el mismo turno de la tarde los dos equipos que parece que se jugarán la categoría, contra Everton (2-1) y un descendido Wolves (0-1), dejando a los 'Spurs' en zona de descenso, a dos puntos de su vecino, a pesar del gol de Joao Palhinha en el minuto 82 y el triunfo que esperaban desde diciembre.

El fin de la mala racha en los de Roberto De Zerbi no supuso la salida de los infiernos porque el West Ham ganó más sobre la bocina si cabe, con el 2-1 de Callum Wilson en el minuto 92, instantes después de que Kiernan Dewsbury-Hal hubiese hecho el 1-1. Los 'Hammers' siguen marcando la salvación, con dos puntos de colchón.