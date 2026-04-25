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El tenista español Dani Mérida deja su segunda muesca en el Mutua Madrid Open

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El tenista español Daniel Mérida superó (6-3, 6-4) este sábado al francés Corentin Moutet para meterse en tercera ronda del Mutua Madrid Open que se está disputando en la Caja Mágica, donde se medirá al griego Stefanos Tsitsipas o al kazajo Aleksandr Bublik.

El madrileño, de 21 años, escribió otra página en la irrupción ante su público y en torneos Masters 1000, donde aún no tenía ninguna victoria hasta esta primera experiencia en la capital. De nuevo en la Pista 3, Mérida exhibió una tremenda pegada ante un público entregado para confirmarse en el 'Top 100' del mundo.

El reciente finalista en Bucarest, su primera opción de levantar un título, dejó una segunda muesca en la tierra de la capital, dos días después de salvar dos bolas de partido en su estreno. Mérida mostró su rodaje, pidiendo sitio desde la previa, y llevó la voz cantante ante un Moutet que se estrenaba en Madrid y que trató por todos los medios de no despedirse de primeras.

El tenista local se puso en modo ataque y firmó dos 'breaks' seguidos (5-1), pero entonces notó la presión de cerrar el trabajo y el francés encontró la manera de incomodar el despliegue de su rival. Las dejadas y el ritmo contrario que buscó Moutet, sin desperdiciar tampoco algún roce con el público, terminaron funcionando, pero Mérida no dejó escapar un serio primer set.

La igualdad reinó en el segundo parcial hasta que de nuevo el español golpeó, con un 'break' en el quinto juego que quiso responder a continuación el francés. El desgaste acumulado se dejó notar en Mérida, con juegos al límite sin soltar el mando, y pudo más su ambición por ser uno de los protagonistas de este Mutua.

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