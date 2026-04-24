Quintana no descarta nuevas detenciones tras el tiroteo de este jueves en Badajoz

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha confirmado que los dos detenidos por su presunta implicación en las detonaciones entre dos grupos de personas en Badajoz este pasado jueves son colombianos y no ha descartado que se produzcan nuevas detenciones.

Al mismo tiempo, ha reafirmado que la Policía está trabajando para esclarecer "todos los hechos" y para "intentar, lógicamente, detener a todos los participantes en el hecho".

De esta forma, ha reafirmado que la investigación está en marcha y se ha recuperado "mucha" munición y cargadores, lo cual lleva a unos informes científicos que "hay que esperar" porque "tarda su tiempo".

De este modo, a preguntas de los medios, ha dicho que se está trabajando "en todos los ámbitos ahora mismo" y ha recordado que hay dos detenidos "en este momento" y que la investigación continúa.

Asimismo, ha aseverado que entiende y comparte la preocupación que tienen los ciudadanos y también otras administraciones como el ayuntamiento "por los hechos que ocurren en la ciudad", que "son episodios graves que generan alarma".

No obstante, ha abogado por dejar trabajar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Estado, que "no improvisan" sino que llevan a cabo su labor "con planificación", lo cual se hace "con inteligencia policial" y "una coordinación constante".

Sobre esto último, ha indicado que esta misma semana ha habido un dispositivo entre Guardia Civil, Policía Nacional y Policía Local para control de armas, al tiempo que ha adelantado que en la mañana de este viernes ha hablado tanto con el general de la Guardia Civil como con la jefa Superior de Policía para que se incremente la coordinación y los esfuerzos "para tratar de esclarecer todo lo referente a esta situación que se ha dado en Badajoz".

Para el delegado, "la seguridad ciudadana no admite lecturas partidistas", "hay que hacerlas con rigor" y "estamos en unas manos absolutamente profesionales de la Policía Nacional y de la Guardia Civil", tras lo que ha reiterado que han pedido el incremento de las actuaciones y que la coordinación "sea lo que vele la seguridad posterior".

RÉPLICA AL ALCALDE

En este punto y preguntado por las declaraciones del alcalde de Badajoz sobre estos hechos, quien ha abogado por que el delegado se siente con el ministro del Interior para plantearle la situación que vive la ciudad y traer refuerzos, que ha comparado cuando otros dispositivos van a lugares como el estrecho de Gibraltar para luchar contra la delincuencia, Quintana ha considerado que lo que se tiene que hacer es dejar trabajar a la Policía Nacional y a la Guardia Civil.

Y es que, como ha subrayado, "los criterios no tienen que ser políticos" sino "técnicos" y quienes saben "cómo se tiene que actuar en este caso" son ambos cuerpos. "Vamos a dejarles trabajar, yo les he pedido ese incremento de controles, pero vamos a dejarles trabajar, que es lo que tenemos que hacer. Esto no es una cuestión política, de decisión política, esto es una cuestión policial y, por lo tanto, los que saben son la Policía Nacional y la Guardia Civil".

También ha señalado que hay que dejarles trabajar, algo que están haciendo de manera coordinada así como con la ayuda de la Policía Local, a la par que ha sostenido que se les tiene que dar "la confianza necesaria" porque cree que la tienen "absolutamente ganada".

Interpelado igualmente por una posible relación entre este tiroteo y los ataques o disparos que han tenido lugar en varias viviendas de la ciudad, el delegado del Gobierno ha invitado a dejar trabajar a la investigación porque "a veces" cuando se habla de esta última "lo que hacemos es estropearlo", como también aboga por "darles la oportunidad y que los que saben puedan realizar el trabajo".

En este sentido y ante las críticas del sindicato Jupol por el hecho de que no se informe a la ciudadanía, que tiene "miedo", y que tampoco se ha puesto en marcha un plan o dispositivo reforzado de seguridad, sino que solo se han tomado medidas puntuales, José Luis Quintana ha rechazado que no se hable de este tema cuando está contestando a todas las preguntas, ha confiado en la Policía Nacional y en la Guardia Civil, y ha apostillado que se está trabajando para esclarecer todos los hechos, ante lo que "ellos son los que saben cómo lo tienen que hacer".

Por otra parte, ha explicado, "a veces estos son grupos que cometen delitos solo entre ellos, pero tenemos que tratar de averiguar todo lo que sucede" y "con esa investigación" detener a aquellas personas que pudieran estar relacionadas con estos hechos. "Desde luego, no descarto en este momento nuevas detenciones", ha reconocido.

Sobre los refuerzos solicitados por los sindicatos, ha reiterado que "es muy fácil" pedir más policía, y ha matizado que "esto no se hace por improvisación" y que, además, dicho cuerpo trabaja con planificación, inteligencia policial o una coordinación constante, y no es "una cuestión de efectos inmediatos", ante lo que se tiene que tener en cuenta que son "delincuentes" y que hay que hacer los trabajos oportunos y conseguir las pruebas correspondientes.

También "hay que dejar trabajar a la investigación", porque "a veces hace un daño tremendo una información errónea" que "a veces se da", según el delegado, que ha trasladado a la ciudadanía "una petición de confianza a la Policía Nacional y a la Guardia Civil": "Si no confiamos en la Policía y en la Guardia Civil ya no vale para nada todo lo demás que vayamos a hacer. Yo creo que tenemos que confiar en verdaderos profesionales que tenemos en Extremadura y que lo hacen, ya digo, de una manera planificada absolutamente".