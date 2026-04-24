El ministro de Exteriores iraní realizará una gira por Pakistán, Omán y Rusia

(Actualiza con la confirmación del Gobierno iraní)

Teherán, 24 abr (EFE).- El ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, comenzará este viernes una gira que le llevará a Pakistán, Omán y Rusia, según el Gobierno de Irán.

“Araqchí comenzará este viernes por la noche una gira regional a Islamabad, Mascate y Moscú para mantener consultas sobre los lazos bilaterales, los acontecimientos regionales y los últimos acontecimientos relacionados con la guerra contra Irán”, informó el Gobierno iraní en X.

Poco antes, la agencia oficial IRNA había informado del viaje del jefe de la diplomacia iraní.

Fuentes gubernamentales paquistaníes informaron antes a EFE que Araqchí llegaría esta noche a Islamabad acompañado de una pequeña delegación y aseguraron que se prevé que se celebre una ronda de negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán.

Las conversaciones entre los dos rivales se encuentran encalladas ante la negativa iraní de sentarse a negociar mientras Estados Unidos mantenga el bloqueo naval a sus puertos y buques, después del encuentro que mantuvieron en Islamabad el 11 y 12 de abril, en la reunión de mayor nivel desde el triunfo de la Revolución Islámica en 1979.

Paralelamente, Irán mantiene el control del tráfico en el estrecho de Ormuz, donde esta misma semana se han registrado ataques a tres buques, mientras Estados Unidos a ordenado sus fuerzas "disparar y hundir" embarcaciones sospechosas. EFE