El mayor apagón de este viernes dejará al 37 % de Cuba a la vez sin electricidad

La Habana, 24 abr (EFE).- Cuba sufrirá prolongados apagones este viernes por todo el país, cortes que afectarán a la vez al 37 % de la isla en el momento de máxima demanda, según datos de la estatal Unión Eléctrica (UNE) elaborados por EFE.

En la última semana las mayores afectaciones diarias han oscilado entre el 30 y el 40 %, frente a un promedio superior al 60 % entre diciembre y marzo, gracias al "leve alivio" que según las autoridades ha supuesto la llegada de un petrolero ruso pese al bloqueo energético de EE.UU.

La UNE, adscrita al Ministerio de Energía y Minas, prevé para el horario ‘pico’ de la presente jornada una capacidad de generación de 1.940 megavatios (MW) y una demanda máxima de 3.100 MW.

El déficit -la diferencia entre oferta y demanda- será de 1.160 MW y la afectación estimada -lo que se desconectará realmente para evitar apagones desordenados- alcanzará los 1.190 MW.

La crisis energética cubana, que se agudizó en el verano de 2024, tiene causas estructurales, principalmente la obsolescencia de las termoeléctricas, que sufren frecuentes averías, y la falta de divisas para importar combustible.

La actual presión de EE.UU. ha venido a agudizar la situación. El Gobierno cubano mantiene que décadas de sanciones han lastrado al sector y acusan a Washington de "asfixia energética".

En esta jornada nueve de las 16 unidades de generación termoeléctrica (fuente responsable del 40 % del mix energético) del país no están operativas por averías o trabajos de mantenimiento, cuestiones que no se pueden atribuir al bloqueo petrolero.

Otro 40 % del mix está a cargo de motores de generación que precisan diésel y fueloil, y que entre enero y marzo estuvieron detenidos por la presión estadounidense. El 20 % restante se obtiene de fuentes renovables y gas, principalmente. EFE