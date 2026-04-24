/C O R R E C C I O N -- Petlove/

PR Newswire

SÃO PAULO, 14 de abril de 2026

En el comunicado de prensa, Petlove lidera la agenda ESG al obtener una certificación B Corp sin precedentes en el sector de las mascotas en Brasil, publicado el 14 de abril de 2026 por Petlove en PR Newswire, la empresa nos informó que la primera frase del primer párrafo debió decir inicialmente "Petlove es la primera empresa del mercado de mascotas en Brasil en recibir la certificación B Corp". La versión completa y corregida es la siguiente:

Petlove lidera la agenda ESG al obtener una certificación B Corp sin precedentes en el sector de las mascotas en Brasil

Con una inversión de 22 millones de reales, la empresa incorpora criterios socioambientales a su gestión y se adelanta a una tendencia aún emergente en el sector

SÃO PAULO, 14 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Petlove es la primera empresa del mercado de mascotas en Brasil en recibir la certificación B Corp, un sello internacional que reconoce a las empresas que aúnan el desempeño financiero con normas de gobernanza, impacto social y ambiental. Este logro consolida una estrategia iniciada hace cinco años, cuando la agenda ESG pasó a orientar las decisiones y la expansión de la empresa.

Para cumplir con los criterios de B Lab, la empresa invirtió 22 millones de reales en iniciativas socioambientales, principalmente de eficiencia operativa, envases, energía renovable y gobernanza.

La certificación llega en un momento de madurez del mercado de mascotas en Brasil. En este contexto, Petlove utiliza el ESG como ventaja competitiva, al conectar su propósito con acciones dirigidas a las mascotas, los dueños y los empleados.

"La certificación es un reconocimiento importante de un camino que hemos construido con constancia. Más que un sello, refleja el cuidado que buscamos tener con las personas, con las mascotas y con el impacto que generamos como empresa. También demuestra que estamos evolucionando en la forma de hacer negocios, ya que la responsabilidad, la transparencia y el impacto son prioridades en nuestra empresa. El sello B Corp no es solo un paso importante en nuestra trayectoria, sino el reflejo de lo que pensamos, de lo que hemos construido hasta ahora y de lo que vislumbramos para el futuro", afirma Talita Lacerda, CEO de la empresa.

Entre los aspectos más destacados está la política de capital humano: el 100 % de los empleados recibe un salario digno y participa en el Programa Todos Socios, en el que todos ellos reciben una participación accionaria en la empresa. La diversidad avanza y las mujeres ocupan el 45 % de los puestos de liderazgo.

En materia ambiental, la empresa da seguimiento a sus recursos. El Centro de Distribución de Itapeva (MG) cuenta con la certificación LEED y la asociación con EuReciclo garantiza la compensación del 100 % de los envases que se utilizan en el comercio electrónico. Iniciativas como la línea de alfombras biodegradables Ecoa y los proyectos a granel refuerzan la reducción del plástico y la economía circular.

La gobernanza ha evolucionado, con metas ESG vinculadas al liderazgo y al fortalecimiento del cumplimiento jurídico.

En el ámbito social, la empresa apoya a defensores de los animales y ONG, además de iniciativas como el Movimiento Petlove Não Vende y el proyecto "Love que Cuida", que prepara a perros rescatados para terapias asistidas.

La certificación B Corp contribuye a redefinir los estándares de crecimiento con responsabilidad, impacto y propósito.

Contacto:Roberta Castro: +55 11 98528-5334Gustavo Mattos: +55 21 99300-0765Beatriz Santos: +55 11 98926-8717

View original content:https://www.prnewswire.com/mx/comunicados-de-prensa/petlove-lidera-la-agenda-esg-al-obtener-una-certificacion-b-corp-sin-precedentes-en-el-sector-de-las-mascotas-en-brasil-302742103.html

FUENTE Petlove