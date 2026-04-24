La Bolsa de Buenos Aires sube un 0,30 % al cierre

Buenos Aires, 24 abr (EFE).- El índice S&P Merval de las acciones de las empresas líderes que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró este viernes con un alza del 0,30 %, hasta las 2.840.787,49 unidades.

En tanto, el índice general S&P BYMA avanzó 0,36 %, a 117.759.500 puntos.

Entre las líderes, las acciones que más bajaron fueron las de Bolsas y Mercados S.A. (-1,5 %), Pampa Energía (-1,1 %) y Transportadora de Gas del Sur (-1,0 %).

Por el contrario cerraron en terreno positivo los papeles de Sociedad Comercial del Plata (2,0 %) y Cresud (1,7 %).

En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos en dólares operaron con subas de hasta el 1,0 %, en tanto el índice de riesgo de Argentina subió a 557 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el dólar estadounidense subió 5 pesos, a 1.420 pesos para la venta al público en el estatal Banco Nación, en tanto que en la plaza oficial mayorista subió a 1.399,50 por unidad.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o 'blue' se mantuvo a 1.420 pesos para la venta.

El dólar 'contado con liquidación' (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) subió 1,1 %, a 1.498,11 pesos por unidad.

En tanto, el 'dólar bolsa' o 'dólar MEP' (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) avanzó 1,0 %, a 1.438,34 pesos por unidad. EFE