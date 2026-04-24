Guterres celebra la extensión del alto el fuego en Líbano y "espera" que contribuya a una "paz duradera"

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha celebrado este viernes la extensión del alto el fuego acordado la semana pasada entre Líbano e Israel, por lo que ha pedido el cese de ataques a todas las partes, la retirada "completa" del Ejército israelí del país vecino y el desarme del partido-milicia chií Hezbolá.

Guterres ha manifestado su "satisfacción" por la prórroga de tres semanas de la tregua alcanzada hace una semana "para permitir el diálogo" entre los dos países, según ha indicado su portavoz, Stéphane Dujarric, en un comunicado remitido a los medios en el que "espera" que el acuerdo contribuya a alcanzar una "paz duradera e integral" en la regin.

Asimismo, el responsable de la ONU ha "elogiado" el papel desempeñado por el Gobierno de Estados Unidos para facilitar este acuerdo y reafirmado el apoyo de la ONU a "todos los esfuerzos" dirigidos a terminar con las hostilidades y "aliviar el sufrimiento" de las comunidades a ambos lados de la frontera entre Israel y Líbano, la denominada Línea Azul.

El dirigente portugués ha emplazado así a "todos" los actores a respetar "plenamente" el alto el fuego, "cesar cualquier nuevo ataque" y cumplir con sus obligaciones en virtud del Derecho Internacional y el Derecho Internacional Humanitario.

En particular, ha reclamado a Israel que retirse "completamente" sus fuerzas desplegadas en territorio libanés, "en pleno respeto a la soberanía e integridad" del país vecino, mientras que ha pedido a Hezbolá y "otros actores no estatales" que "acaten las decisiones del Gobierno de Líbano de extender su autoridad a todo su territorio y promover el control exclusivo de las armas por parte del Estado".

Al menos dos personas han muerto este mismo viernes a causa de un nuevo ataque en el sur de Líbano perpetrado por el Ejército de Israel, que alega que su objetivo era infraestructura de Hezbolá. Cerca de 2.500 personas han fallecido en Líbano a causa de esta última ofensiva de Israel lanzada el pasado 2 de marzo.