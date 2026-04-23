Un estudio internacional emplea inmunoterapia local para frenar lesiones orales precancerosas

Un ensayo clínico en Fase 1 presentado en la Reunión Anual de la Asociación Estadounidense para la Investigación del Cáncer (AACR, por sus siglas en inglés) ha empleado inmunoterapia local para frenar lesiones orales precancerosas, las cuales presenta, aproximadamente, el 5 por ciento de la población general.

Este estudio, del que se ha hecho eco el Consejo General de Dentistas, podría abrir la puerta a un tratamiento esperanzador para pacientes con lesiones bucales potencialmente malignas, las cuales pueden conllevar un riesgo de entre el 1 y el 36 por ciento de progresión a cáncer oral, dependiendo del grado de anomalía de las células de la lesión.

Dado que no existen biomarcadores fiables para predecir el riesgo de progresión, muchos pacientes suelen someterse a una resección quirúrgica de sus lesiones, pero este procedimiento se asocia a una elevada morbilidad, ha explicado al respecto esta corporación, mientras que el cirujano y profesor adjunto del Centro Oncológico MD Anderson de la estadounidense Universidad de Texas, el doctor Moran Amit, ha indicado que, en dicho trabajo, se han incluido 29 personas con, al menos, una lesión oral potencialmente maligna no tratada.

Estos pacientes recibieron 10 o 20 miligramos de nivolumab inyectados directamente en una de sus lesiones orales cada tres semanas durante un total de cuatro ciclos. Así, 14 meses después de la primera inyección, el 85 por ciento había experimentado una disminución del tamaño de la lesión y, de media, el área de la lesión se redujo en un 60 por ciento.

Además, 19 pacientes experimentaron reducciones superiores al 50 por ciento y no se produjeron toxicidades limitantes de la dosis con el tratamiento, pues los acontecimientos adversos más frecuentes fueron fatiga, diarrea y erupción cutánea. De hecho, los resultados reportados por los pacientes muestran una calidad de vida mucho mayor en lo que respecta a síntomas relacionados con la cabeza y el cuello, como la deglución, el dolor bucal, la comunicación y el gusto.

RESULTADOS PRELIMINARES, PERO PROMETEDORES

A juicio del Consejo General de Dentistas, aunque se trata de resultados preliminares y serán necesarios estudios adicionales para confirmar su eficacia a largo plazo, la administración local de inmunoterapia en las lesiones bucales potencialmente malignas representa una prometedora línea de futuro en el tratamiento de esta patología y un ejemplo del progreso continuo en la investigación biomédica.

En este contexto, ha ya impulsado, junto a la Fundación Dental Española, seis campañas sobre cáncer oral, ya que considera importante seguir promoviendo la prevención, el diagnóstico precoz y la investigación. Este tipo de avances refuerza la necesidad de continuar trabajando en nuevas estrategias terapéuticas que mejoren el pronóstico y la calidad de vida de los pacientes.