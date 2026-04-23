Agencias

Mali dice haber abatido a 60 supuestos terroristas en ataque aéreo en el centro del país

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Bamako, 23 abr (EFE).- El Ejército de Mali dijo este jueves haber abatido a unos sesenta supuestos terroristas en bombardeos llevados a cabo en la región de Mopti, en el centro del país.

De acuerdo con una nota del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas Malienses (FAMA), los efectivos malienses llevaron a cabo ataques aéreos contra "un importante refugio de grupos armados terroristas" en el noroeste de la localidad de Dioura, en la region de Mopti.

La misma fuente informó también sobre "la destrucción total" del refugio.

Desde 2020, Mali está gobernado por una junta militar en un contexto marcado por la inestabilidad y la fuerte violencia que sufre el país hace más de una década por la actuación de grupos yihadistas próximos al Estado Islámico o al grupo de Al Qaeda.

A esto se añade la reanudación en los últimos años de los enfrentamientos en el norte del país entre el Ejército maliense y los rebeldes del Frente de Liberación del Azawad (FLA, grupo independentista armado del norte de Mali), que aspiran a establecer un Estado en la extensa zona desértica del Azawad. EFE

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