Araqchí abandona Islamabad sin aguardar a los enviados estadounidenses

Islamabad, 25 abr (EFE).– El ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, abandonó este sábado Islamabad tras mantener una larga jornada de reuniones con las altas autoridades militares y civiles pakistaníes sin aguardar la llegada de los enviados del gobierno de EE.UU, que en principio habían anunciado su viaje a la capital de Pakistán para el día de hoy.

Según informaron a EFE fuentes diplomáticas pakistaníes, Araqchi, quien desde un inicio había indicado que su viaje no incluía ningún encuentro con representantes estadounidenses, abandonó el país con su comitiva rumbo a Omán, la siguiente parada de su gira que también le llevará por Rusia. EFE

