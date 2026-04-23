La minera brasileña Serra Verde aspira a elevar la extracción de tierras raras a 6.400 toneladas para 2027

La minera brasileña Serra Verde aspira a elevar su extracción de tierras raras a 6.400 toneladas métricas anuales para finales de 2027 desde las 100 toneladas actuales, según ha explicado este jueves el jefe de operaciones de la compañía, Ricardo Grossi, a 'Bloomberg'.

Serra Verde es dueña de la mina de Pela Ema, única productora a gran escala de los cuatro elementos de tierras raras magnéticas localizado fuera de Asia. Así, se prevé que la cuota acaparada por las tierras raras acabe suponiendo alrededor de un tercio del total de la producción.

Según las proyecciones, alrededor del 32% de la producción de Pela Ema corresponderá al terbio y al disprosio, elementos esenciales para la fabricación de imanes de alto rendimiento. El resto estará compuesto por neodimio-praseodimio (22%) e itrio (42%).

Serra Verde ha firmado un acuerdo de suministro a 15 años con un socio respaldado por el Gobierno de Estados Unidos que fija unos precios mínimos de 2.050 dólares (1.751 euros) por kilogramo de terbio y de 575 dólares (491,1 euros) por kilogramo de disprosio. Grossi ha asegurado que los materiales se venderán en países occidentales.

La empresa también está barajando la posibilidad de no limitarse solo al minado y llevar a cabo la separación de óxidos en Brasil, aunque se espera que la decisión final sobre esta cuestión se tome a principios de 2027.

COMPRA EXTRANJERA

USA Rare Earth (USAR) anunció hace unos días la compra de Serra Verde por 2.800 millones de dólares (2.392 millones de euros) mediante una oferta que contempla el pago en efectivo de 300 millones de dólares (256,2 millones de euros) y la emisión de 126,849 millones de acciones de nueva creación de USAR a un precio unitario de 19,95 dólares (17,04 euros).

Una vez concluya la transacción en el tercer trimestre de 2026, los accionistas de USAR y Serra Verde poseerán el 66% y el 34% del capital social de la nueva sociedad, respectivamente.

Además, el presidente de Serra Verde, Mick Davis, y su consejero delegado, Thras Moraitis, se incorporarán al consejo de administración de USAR. En este sentido, Moraitis se convertirá en el presidente de USAR.

El Gobierno de EE.UU., a través de la Corporación Financiera Internacional para el Desarrollo del país (DFC), ya decidió inyectar en febrero 565 millones de dólares (482,6 millones de euros) en Sierra Verde.