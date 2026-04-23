Guterres lamenta la muerte del militar francés de la FINUL y urge el cese de los ataques contra cascos azules

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha lamentado este miércoles la muerte de un segundo militar de origen francés perteneciente a la Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano (FINUL), por cuenta de las heridas sufridas tras un ataque este fin de semana en el sur del país contra 'cascos azules', al tiempo que ha llamado al cese de estas agresiones.

"Me entristece saber que un segundo miembro francés de la FINUL ha fallecido a causa de las heridas sufridas en un reciente ataque perpetrado por grupos no estatales, presuntamente (el partido-milicia chií libanés) Hezbolá, en el sur de Líbano", ha manifestado el representante de Naciones Unidas en un mensaje en redes sociales.

Así, tras afear que este ha sido uno de los "múltiples incidentes" ocurridos durante las "últimas semanas", que "han provocado la muerte y heridas graves a miembros de las fuerzas de paz de la FINUL", Guterres ha recalcado que "estos ataques deben cesar".

Concretamente, el ataque se produjo el pasado 18 de abril, cuando las fuerzas de mantenimiento de la paz "fueron objeto de disparos" a manos de "actores no estatales, presuntamente Hezbolá", mientras "investigaban la presunta presencia de artefactos explosivos improvisados en la zona de operaciones de la FINUL, en el sur de Líbano", según ha plasmado el secretario general en un comunicado.

Por ello, Guterres ha reiterado su petición de que "todas las partes" cumplan "con sus obligaciones" en virtud del derecho internacional y "garanticen en todo momento la seguridad del personal de Naciones Unidas", así como la "inviolabilidad" de los "bienes y activos de la organización".

"Todos los ataques contra el personal de mantenimiento de la paz deben investigarse sin demora, y los responsables deben ser enjuiciados de manera efectiva y rendir cuentas", ha defendido el secretario general, tras lo cual ha reiterado la importancia de que "todas las partes" respeten el cese de hostilidades entre Líbano e Israel, entrado en vigor el 16 de abril.

Ha sido este mismo miércoles cuando el presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha informado de la muerte del cabo primero Anicet Girardin, del 132º regimiento de infantería cinotécnica de Suippes, en el sur de Líbano, país en el cual la tregua acordada días antes no ha impedido a Israel seguir lanzando ataques contra el país vecino, donde ya han muerto cerca de 2.500 personas en esta segunda ofensiva.