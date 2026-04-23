Agencias

El PIB surcoreano creció un 1,7 % en el primer trimestre, su mayor ritmo en más de 5 años

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Seúl, 23 abr (EFE).- El producto interior bruto (PIB) de Corea del Sur creció un 1,7 % entre enero y marzo con respecto al trimestre anterior, en su mayor incremento intertrimestral en más de cinco años, gracias a las exportaciones de semiconductores, según informó este jueves el Banco de Corea (BoK).

Se trata del mayor crecimiento del PIB desde el tercer trimestre de 2020, y supone un giro radical ante la contracción del 0,2 % registrada en el último trimestre del año pasado.

Entre los componentes del crecimiento, las exportaciones avanzaron un 5,1 % impulsadas por productos tecnológicos como los semiconductores, según los datos preliminares del BoK, mientras que el consumo privado aumentó un 0,5 % y la inversión en instalaciones se expandió un 4,8 %. EFE

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