Jueves, 23 de abril de 2026 (07.00 GMT)

Bangkok/Madrid, 23 abr (EFE).-

Teherán/Washington/Islamabad.- La tensión aumenta en el estrecho de Ormuz con la captura de dos barcos por parte de Irán tras la extensión del alto el fuego, y sin que por el momento se vislumbre una nueva ronda de negociaciones en Pakistán.

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Beirut.- Al cumplirse una semana del anuncio de un alto el fuego con Israel, Mohammad Nazha aún comparte una tienda de campaña con su familia en el estadio Camille Chamoun de Beirut, incapaz de confiar en el futuro de la medida, como la mayoría de los otros desplazados en este albergue comunal.

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Berlín.- Reza Pahlaví, heredero del sah iraní depuesto en 1979 por la Revolución Islámica, visita Berlín para mantener reuniones con políticos alemanes.

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Nicosia.- Los líderes de la Unión Europea discuten desde este jueves en Chipre el desbloqueo del préstamo a Ucrania y cómo contribuir a la desescalada en Oriente Medio y a la libre circulación en el estrecho de Ormuz, en medio de la creciente incertidumbre sobre las negociaciones para la paz.

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Moscú.- Si el presidente ruso, Vladímir Putin, está dispuesto, hay que hablar con él, aseguró a EFE el español Enrique Barón, que encabezó el Parlamento Europeo cuando se produjo la Caída del Muro (1989) y la desintegración de la URSS (1991).

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Washington.- Representantes de Israel y el Líbano se reúnen en Washington para una segunda ronda de negociaciones para explorar el fin del conflicto, mientras Israel mantiene ataques casi diarios en el sur libanés pese a la tregua vigente.

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Washington.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos presenta su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el continente americano, en el que expone los avances y desafíos registrados en la región.

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Washington.- Entrevista al presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el guatemalteco Stuardo Ralón Orellana, a propósito de la presentación del informe anual del organismo.

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Malabo.- El papa concluye su viaje a África con la celebración de una misa en el estadio de Malabo, en Guinea Ecuatorial.

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Chisinau.- La ministra de Defensa de España, Margarita Robles, está de visita en Moldavia.

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La Habana.- Los contactos entre EE.UU. y Cuba están evidenciando una compleja estructura de poder en la isla: más fragmentada, erosionada y desdibujada que hace años y décadas, pero a la vez suficientemente resistente y cohesionada, especialmente ante una amenaza exterior.

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Moscú.- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, se reúne por videoconferencia con el Gobierno para debatir el Ártico y la Ruta Marítima del Norte.

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Kiev.- Un acto en Kiev recuerda a las víctimas de la catástrofe de Chernóbil días antes de que se cumplan los cuarenta años del peor accidente nuclear de la historia.

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Washington.- La primera dama de EE.UU., Melania Trump, preside el tradicional almuerzo anual de la primera dama, un evento que contará con la presencia de la segunda dama, Usha Vance, y las esposas de miembros del Gabinete, congresistas y magistrados del Tribunal Supremo.

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Caracas.- El Colegio de Ingenieros de Venezuela ofrece una rueda de prensa para presentar su plan estratégico 2026, que incluye el aporte en la recuperación de la infraestructura y la optimización de la industria petrolera, gasífera, de energía eléctrica y agroalimentación.

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Pekín.- El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda Valenzuela, efectuará declaraciones después de mantener una reunión con empresarios locales.

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Seúl.- El principal sindicato del gigante surcoreano Samsung Electronics convoca una manifestación para aumentar la presión sobre la gerencia en las negociaciones salariales, en las que los organizadores esperan congregar a 40.000 trabajadores.

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Maracaibo (Venezuela).- Entrevista al exalcalde de la ciudad venezolana de Maracaibo (Zulia, noroeste) Rafael Ramírez, liberado con medidas cautelares tras permanecer en los últimos meses bajo arresto domiciliario, luego de su detención en 2024.

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Buenos Aires.- El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona continúa este jueves en Buenos Aires con la declaración de los imputados Leopoldo Luque, neurocirujano y médico de cabecera del astro, y Carlos Díaz, psicólogo, tras el testimonio este martes de una de las hijas del exfutbolista, Gianinna Maradona.

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Isla de Taiping (Taiwán).- La ministra encargada de supervisar la Guardia Costera de Taiwán, Kuan Bi-ling, visitó recientemente la disputada isla de Taiping, la mayor del archipiélago de las Spratly, en el mar de China Meridional, donde presenció una serie de maniobras que incluyeron el abordaje de una embarcación sospechosa.

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Seúl.- La decisión inédita del surcoreano Kim Min-hyung de negarse a realizar tanto el servicio militar obligatorio en el país asiático como un trabajo alternativo, percibido como un castigo encubierto, podría costarle un año y medio de prisión, al que cuenta a EFE que ha decidido enfrentarse por sus ideales pacifistas.

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Moscú.- Entrega de premios del Festival Internacional de Cine de Moscú en el que participan dos películas españolas y una coproducción mexicano-argentina.

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Tokio.- El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, llegó a superar por primera vez los 60.000 puntos en la apertura de este jueves, gracias a la racha de los valores tecnológicos y pese a la incertidumbre sobre la guerra en Irán.

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Roma.- Hace 80 años se registró la patente de la Vespa, una de las motocicletas más famosas del mundo y todo un icono italiano que sigue rodando por las calles del mundo, ensalzada desde el cine, la música y hasta el arte.

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Washington.- Lectura pública del Quijote en el Congreso de EE.UU. para celebrar el Día del Libro.

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Roma.- Presentan en rueda de prensa en Roma la exposición "A la italiana: España y el gótico mediterráneo (1320-1420)", una de las principales muestras del Museo del Prado en 2026 y en la que se explora el profundo impacto del Trecento italiano en el arte español de finales de la Edad Media.

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Sídney.- La escritora argentina Mariana Enriquez, una de las voces más influyentes de la literatura en español, destacó la "inteligencia emocional" de Rosalía tras su entrevista con la artista y afirmó que, si escribiera sobre ella, abordaría el "nivel monstruoso de la hiperfama" y la presión constante que enfrentan las grandes estrellas, especialmente mujeres.

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Tokio.- Una pequeña librería del barrio tokiota de Ginza centra su atención en un solo libro semanal, una apuesta que contrasta con un mercado literario marcado por la sobreproducción y el dominio de las ventas por internet.

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Miami (EE.UU.).- Billboard celebra a las ‘Mujeres Latinas en la Música 2026’, un evento que coronará a Rosalía como la 'Mujer del Año', que premiará a la mexicana Gloria Trevi por su trayectoria y que honrará a intérpretes como Julieta Venegas, Becky G, Young Miko, Becky G y Joy Huerta.

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Viena.- La capital austríaca acoge desde hoy el Festival de Cine Español de Viena (hasta el 26 de abril).

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Santiago de Chile.- El Teatro Municipal de Santiago de Chile acoge el estreno internacional de 'La Casa de los Espíritus', la serie basada en la emblemática novela de la escritora chilena Isabel Allende.

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Miami (EE.UU.).- La película peruana 'Mistura' narra la vida de una mujer franco-peruana de clase privilegiada que desafía las normas sociales y revela la auténtica identidad del Perú a través de una audaz aventura culinaria que celebra la riqueza cultural y diversidad gastronómica del país, según cuenta su director Ricardo de Montreuil, y los actores César “Pudy” Ballumbrosio y Christian Meier, en una entrevista a EFE.

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Sao Paulo.- Ceremonia de reinauguración de la estatua de Miguel de Cervantes ubicada frente a la Biblioteca Mario Andrade de São Paulo, tras las obras de restauración, en un proyecto con el apoyo de la Embajada Española y del Instituto Cervantes.

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Buenos Aires.- Las escritoras argentinas Selva Almada, Leila Guerriero y Gabriela Cabezón Cámara inauguran la 50 Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, que en esta edición emblemática está dedicada a Perú.

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Tegucigalpa.- El Centro Cultural de España en Tegucigalpa (CCET) conmemora el Día del idioma español con una jornada en sus instalaciones.

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Alcalá de Henares (Madrid).- El escritor mexicano Gonzalo Celorio (Ciudad de México, 1948) recibirá el Premio Cervantes 2025, el más importante de las letras hispanas, en una ceremonia en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares (Madrid) presidida por los reyes de España.

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Montevideo.- En el marco de su cumpleaños 90, el dos veces presidente de Uruguay Julio María Sanguinetti presenta el libro '90 años de imágenes, vida y memoria', que recuerda diferentes momentos de su vida a través de diversas fotografías.

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La Paz.- Los hábitos de lectura en formato físico se mantienen vigentes en Bolivia pese al avance de la digitalización y la inteligencia artificial, que empiezan a disputar tiempo, atención y formas de acceso al conocimiento frente al libro tradicional.

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Sao Paulo.- Ceremonia de reinauguración de la estatua de Miguel de Cervantes ubicada frente a la Biblioteca Mario Andrade de São Paulo, tras las obras de restauración, en un proyecto con el apoyo de la Embajada Española y del Instituto Cervantes.

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Nueva York (EE.UU.).- Se celebra en Nueva York la gala de las 100 personas más influyentes del mundo elegidas por la revista Time, TIME100, entre ellas las actrices Zoe Saldaña y Dakota Johnson, y los cantantes Luke Combs y Coco Jones.

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Guadalajara (México).- El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, asegura en entrevista con EFE que el estado está preparado para el Mundial de Fútbol, una vez que la situación de seguridad se ha controlado tras el operativo militar en el que fue abatido El Mencho, y que desató una ola de violencia en el estado.

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Miami (EE.UU.).- El futbolista uruguayo del Real Salt Lake City de la MLS, Juan Manuel Sanabria, repasa en una mesa redonda con periodistas su momento de forma y las expectativas de Uruguay de cara al Mundial 2026.

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Quito.- La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) desarrolla el 82 Congreso Ordinario, con la presencia del presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

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cdp/rmg/EFE

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