Aviones de combate F-16 de Estados Unidos llegan a Perú para participar en festival aéreo

Lima, 22 abr (EFE).- Dos aviones F-16 del equipo de acrobacias Viper Demo Team de Estados Unidos llegaron este miércoles a Lima para participar durante el próximo fin de semana en un festival aéreo, tras la confirmación de que Perú ha adquirido una flota del modelo Block 70 de estos cazas de combate.

La Fuerza Aérea del Perú (FAP) informó en un comunicado que la visita de las aeronaves de la Fuerza Aérea de Estados Unidos (USAF) forma parte de "los compromisos de cooperación internacional" y que los aviones participarán el sábado y domingo próximos en el XVIII Festival Aéreo BALP Lima 2026, que se realizará en homenaje al 112 aniversario del nacimiento del capitán José Abelardo Quiñones.

Durante esta semana las aeronaves realizarán vuelos de entrenamiento y exhibición en los alrededores de la Base Aérea Las Palmas, en el distrito limeño de Surco, "bajo estrictos protocolos de seguridad", agregó.

Ante las publicaciones de ciudadanos en redes sociales sobre la presencia de las aeronaves a baja altura en Lima, la FAP aseguró que "el ruido que generan es propio de su operación, sin representar riesgo alguno".

La Fuerza Aérea detalló que en el festival del fin de semana participarán el Viper Demo Team, la Escuadrilla Bicolor de la FAP y los paracaidistas peruanos Caballeros Azules.

El primer ministro de Perú, Luis Arroyo, confirmó este miércoles que el Gobierno peruano adquirió una flotilla de aviones F-16 Block 70 y que ya se ha cumplido con todos los compromisos asumidos en el cronograma acordado, en medio de una polémica porque el presidente interino, José María Balcázar, quería que la transacción fuera decidida por el siguiente gobierno.

Al inicio de este miércoles, los ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa dimitieron de sus cargos ante las discrepancias con Balcázar, aunque aseguraron que los contratos por las aeronaves ya fueron firmados este lunes.

El proceso para adquirir 24 aviones de combate fue presupuestado por el Gobierno de Perú con un valor de 3.500 millones de dólares.

En el concurso competían el F-16 Block 70 estadounidense, el Gripen sueco y el Rafale francés, pero el proceso fue declarado secreto bajo la administración del anterior gobernante peruano de transición, José Jerí, y fue en ese momento cuando aparentemente se firmó un principio de acuerdo con EE.UU., pese a que según medios locales la oferta de ese país solo contemplaba la venta de 12 aeronaves nuevas. EFE