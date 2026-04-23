Antoine Bonnier, consejero del Atlético: "Espero que nos comvirtamos en el club mas grande de Europa"

El consejero delegado de Quantum Pacific y miembro del consejo de administración del Atlético de Madrid, Antoine Bonnier, deseó este jueves que el club rojiblanco se convierta "en el club más grande de España y de Europa".

"El Atlético tiene legado, se puede ver el valor del club. El resto no puede competir con esto, con la Ciudad del Deporte, espero que aquí no haya fans del Real Madrid... "Espero que nos convirtamos en el club más grande de España y de Europa", comentó en 'The Forum', un evento celebrado en el Riyadh Air Metropolitano, organizado por el Atlético y Apollo Sports Capital.

Bonnier, en el consejo de administración del club desde la entrada de Apollo al accionariado, estuvo acompañado en el escenario por Robert Givone, co-gestor de cartera de Apollo Sports Capital y socio, responsable de director de Estrategias de Cartera y co-director de crédito en Apollo.

Este confesó que le generó "escalofríos" invertir en el Atlético de Madrid. "Lo estupendo del Atlético es que tiene un equipo de trabajo fantástico, oportunidades de diversificación de ingresos, de crear valor, Madrid es la ciudad que mas crece en Europa. Ayuso y Almeida dan mucho apoyo. El Atlético es un activo que nos entusiasma muchísimo", concluyó.