Zelenski informa a Robles del curso de la guerra y agradece apoyo español en defensa aérea

Kiev, 22 abr (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, informó este miércoles en Kiev a la ministra de Defensa española, Margarita Robles, sobre la situación en el frente, y le dio las gracias por el apoyo español a Ucrania en materia de tecnologías de defensa aérea como los sistemas de misiles de defensa aérea Hawk y Patriot.

“Hay un déficit en este equipamiento, y por eso la asistencia de España es tan importante para nuestra protección contra los ataques masivos rusos”, escribió Zelenski en X al informar de la reunión.

Zelenski también habló con Robles de posibles modalidades para expandir la cooperación entre ambas partes en el marco de la iniciativa de la UE SAFE, que ofrece préstamos para inversiones en defensa, y del desarrollo de nuevas tecnologías que España y Ucrania puedan fabricar juntas.

El presidente ucraniano ya habló de algunas de estas cuestiones con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, durante su último viaje a Madrid el pasado 18 de marzo.

“Le doy las gracias a la ministra, al primer ministro Pedro Sánchez y a toda España por su apoyo durante todos estos años. Apreciamos mucho que siempre podamos contar con vuestra ayuda”, dijo cerró Zelenski su mensaje en X. EFE

(vídeo)