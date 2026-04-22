Un informe identifica obstáculos financieros, técnicos y éticos para implantar la IA en hospitales españoles

Un nuevo informe impulsado por la iniciativa ONCOFemTechHub de la Fundación ECO ha identificado barreras críticas para la adopción de soluciones de 'Big Data' y tecnologías basadas en inteligencia artificial en los hospitales españoles, de carácter financiero, ético y legal, técnico, así como humano y cultural.

En el plano financiero, destaca la falta de disponibilidad presupuestaria. En el ámbito ético y legal, señala problemas como la fragmentación regulatoria y las dificultades en la gestión, aplicación y protección de los datos. Desde el punto de vista técnico, menciona la fragmentación de los sistemas, la existencia de "silos" y la limitada interoperabilidad. Y, en el ámbito humano y cultural, remarca la resistencia al cambio y la falta de confianza en la calidad de los datos.

"La oncología es uno de los ámbitos clínicos donde convergen con mayor intensidad la complejidad asistencial, el volumen de información y la presión creciente sobre los sistemas sanitarios. Los avances en diagnóstico, terapias y medicina personalizada han mejorado los resultados en salud, pero también han incrementado la fragmentación de los circuitos asistenciales y de las fuentes de información dentro de los hospitales: historias clínicas, informes de laboratorio, pruebas de imagen o resultados de tratamientos", explica Pedro Pérez, jefe de Servicio de Oncología Médica del Hospital Clínico San Carlos y miembro del panel de expertos del informe.

El documento resalta la importancia del 'Big Data' como oportunidad estratégica para transformar la atención sanitaria, por su capacidad para agregar datos y para estructurar, conectar y analizar información a lo largo de todo el proceso asistencial oncológico. De forma asociada, también apunta a los desafíos que todavía ralentizan su generalización.

"El reto que tenemos es doble. Debemos asegurar la seguridad de los datos sanitarios de los pacientes y, al mismo tiempo, impulsar marcos de actuación flexibles que permitan utilizar esa información de forma ágil para generar evidencia que contribuya a mejorar la atención. En oncología, donde cada día cuenta, no aprovechar el potencial de estos datos puede retrasar avances que podrían marcar la diferencia. La implementación de la IA es inaplazable", han afirmado Noelia García y Julia Hernández, jefa del Servicio de Ingeniería y Análisis de Datos e investigadora del Instituto de Investigación Sanitaria, respectivamente, del Hospital Universitario 12 de Octubre.

En esta línea, el trabajo indica que el 62,5 por ciento de los hospitales estaría dispuesto a participar como 'sitio piloto' para la implementación de soluciones 'Big Data' en oncología, sin embargo un 75 por ciento de profesionales sanitarios afirma que su centro carece de un registro oncológico estructurado y de herramientas para extraer información útil de las historias clínicas electrónicas. Por ello, el documento ofrece una hoja de ruta práctica para traducir la innovación basada en datos en mejoras tangibles en calidad asistencial, capacidad investigadora y sostenibilidad del sistema.

HOJA DE RUTA PARA TRANSFORMAR LA ATENCIÓN SANITARIA

El proceso de análisis y la discusión del comité de expertos del documento se ha traducido en varias recomendaciones. Entre ellas, la necesidad "imperiosa" de innovación, así como la gobernanza equilibrada como condición de éxito. El documento también revela que las barreras detectadas en cuatro áreas pueden abordarse con palancas estratégicas y una colaboración multidisciplinar efectiva

"La integración de soluciones de IA en oncología hospitalaria no responde a una tendencia coyuntural: es una respuesta estructural a un problema estructural. Por ello, y en línea con nuestro compromiso por liderar la transformación de la salud oncológica y de la mujer a través de soluciones tecnológicas avanzadas, desde ONCOFemTechHub, con la colaboración de Sqilline Health, hemos impulsado este informe, que ofrece una hoja de ruta segura, eficiente y sostenible para su implementación. Seguimos trabajando para crear un futuro más saludable, basado en la colaboración y la tecnología", ha declarado Rocío Casado, directora de ONCOFemTechHub.

Por su parte, Desislava Mihaylova, fundadora y CEO de Sqilline Health, explica que "el verdadero reto no es la falta de datos, sino la falta de datos estructurados, interoperables y aplicables". "Nuestra visión para aportar claridad a la atención oncológica consiste en convertir la información fragmentada en datos fiables y útiles a lo largo de todo el proceso asistencial. Para lograr un impacto cuantificable en la atención oncológica es necesario ir más allá de los proyectos piloto, acelerar la investigación y mejorar los resultados de los pacientes a gran escala", ha finalizado.