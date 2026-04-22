Picardo aclara que el derribo de la Verja comenzará después del 15 de julio cuando estén los nuevos controles

El ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, ha aclarado que el derribo de la Verja, el elemento más simbólico del acuerdo alcanzado entre la UE y Reino Unido sobre el Peñón, no comenzará a derribarse antes del 15 de julio, para cuando se espera que ya estén listos los nuevos controles en el aeropuerto y el puerto que llevarán a cabo las autoridades gibraltareñas junto con la Policía Nacional española.

Así lo ha explicado en declaraciones tras el encuentro que ha mantenido en una de las sedes del Ministerio de Asuntos Exteriores con su titular, José Manuel Albares, con el fin de abordar los preparativos para la aplicación del acuerdo cerrado el pasado mes de diciembre y que regirá las relaciones de Gibraltar con la UE tras el Brexit.

"Es mucha verja, tampoco lo podemos hacer todo en un día", ha subrayado, indicando que a partir del 15 de julio, la fecha que se han dado Londres y Bruselas para la aplicación provisional del acuerdo --aún pendiente de ratificación por ambas partes-- y para cuando deberían estar listos los controles Schengen en puerto y aeropuerto, "podremos empezar el proceso de derribar la verja".

"Yo no me lo voy a creer y no voy a parar de trabajar hasta que vea al primer ciudadano gibraltareño, al primer residente gibraltareño, al primer residente del Campo de Gibraltar, cruzar donde ha habido siempre una frontera sin tener que presentar ningún documento y poder pasar de un lado a otro sin tener que hacer ningún trámite", ha asegurado.