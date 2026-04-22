Testigo complica a jefe de Gabinete de Milei en investigación judicial sobre su patrimonio

Buenos Aires, 22 abr (EFE).- La declaración de un testigo complicó este miércoles a Manuel Adorni, jefe de Gabinete del presidente argentino Javier Milei, en una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito, que se centra en la compra de propiedades y viajes suntuosos al exterior desde el comienzo de su gestión en el Gobierno.

Pablo Feijoó, operador inmobiliario y allegado a Adorni, declaró ante la Justicia este miércoles que el funcionario le adeuda 65.000 dólares por los gastos de reforma y gestión de la adquisión de un apartamento en el barrio de Caballito, en la Ciudad de Buenos Aires, que según Feijoó acordaron de forma verbal y sin declarar al fisco.

El testigo es hijo de Beatriz Viegas, una de las dos mujeres pensionadas que le ofrecieron un préstamo hipotecario al exvocero de Milei, por 200.000 dólares, para comprar la propiedad a pagar en cuotas sin interés, algo en extremo inusual dado que las dos ancianas declararon en los tribunales que casi no lo conocían.

Además, el operador inmobiliario había publicado el apartamento para su venta a 345.000 dólares, pero se lo vendió a Adorni por 230.000, de los cuales al momento de la operación el jefe de Gabinete solo disponía de 30.000.

Otras dos mujeres prestaron en 2025 dinero a Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, para la compra de una casa en un barrio residencial de las afueras de la capital, bajo una lógica similar a la del apartamento de Caballito.

Las recientes declaraciones de los testigos sobre las operaciones inmobiliarias y los viajes al exterior que realizó junto a su familia señalaron a la fiscalía a cargo del caso que Adorni gastó casi 100.000 dólares en poco más de un año, lo que contrasta con su última declaración jurada, que fue de solo 42.500 dólares.

El escándalo comenzó cuando Adorni viajó con su esposa, a principios de marzo, en un avión presidencial con destino a Nueva York, junto a la comitiva que participó en un evento dirigido a inversores. Después, el propio Adorni reconoció que ella no debió haberlo acompañado.

Las revelaciones incluyeron un viaje familiar a Aruba a un hotel de lujo por el Año Nuevo de 2025 y otro a Uruguay en un avión privado, el pasado febrero, que habría sido financiado por Marcelo Grandio, amigo suyo y quien desde la asunción de Milei como presidente (diciembre de 2023) ha firmado contratos con la Televisión Pública, a cargo de la Jefatura de Gabinete.

Adorni se sostiene en su cargo por decisión del mandatario y de su influyente hermana, Karina Milei, en un gesto de inflexibilidad ante la andanada de críticas de la oposición y a pesar de la caída abrupta de la imagen del Gobierno que registraron todas las encuestadoras de Argentina en el último mes y medio. EFE