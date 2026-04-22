Tamara Gorro desvela por qué no la veremos en la Feria de Abril junto a Cayetano Rivera

Atravesando por uno de los momentos más dulces de su vida al lado de Cayetano Rivera, Tamara Gorro tenía planes para disfrutar por primera vez de la Feria de Abril y pisar el Real con un look de flamenca pensado especialmente para la ocasión.

Sin embargo, los problemas de salud que ha sufrido en las últimas semanas y que le han obligado a echar el freno y guardar reposo renunciando a algunos compromisos, se lo han impedido. Y así lo ha revelado a sus seguidores con un vídeo que compartía hace unas horas a través de sus redes sociales, revelando que estos días tiene "médicos" y que, "aunque me veis con energía, todavía hay que hacer ajustes y hay trabajo y no puedo". "El año que viene. Lo que tiene que ser tiene que ser y se hace" apuntaba con una sonrisa resignada.

En su reaparición ante las cámaras de Europa Press este miércoles, radiante con un conjunto de pantalón y camisa oversize abierta en marrón chocolate, top negro presumiendo de abdomen, y unas originales gafas de sol, Tamara ha querido zanjar las especulaciones sobre su salud debido a la cancelación 'in extremis' de su viaje a Sevilla y ha asegurado que a pesar de no encontrarse al 100% "estoy bien. ¿Para qué decir mal?"

"A la Feria de Abril no voy aunque me hubiese gustado ¿eh? Jo, y vestirme de flamenca, que todo el mundo va tan guapa que es que ya no sabes ni qué ponerte, pero no, no, no. Este año no puede ser" se ha lamentado. Y es que además de sus revisiones médicas, como ha explicado, "están los niños, el trabajo... Lo que se tenga que hacer, que es lo importante y ya está chicos. El año que viene será".

Además, entre risas, ha admitido que "un posadito" con Cayetano paseando su amor por el Real hubiese sido maravilloso.