Sonnedix firma tres 'PPAs' con Copec Emoac para un proyecto de almacenamiento con baterías en Chile

Sonnedix ha firmado tres acuerdos de compraventa de energía (PPAs, por sus siglas en inglés) con Copec Emoac para su proyecto 'Sonnedix Librillo' en Chile, un sistema independiente de almacenamiento con baterías de 117 megavatios (MW) y cinco horas de capacidad -643,8 MWh al día-, informó la compañía.

En concreto, esta alianza permitirá a Copec Emoac integrar energía nocturna a su portafolio mediante la descarga de un sistema de almacenamiento en baterías (BESS, por sus siglas en inglés) desarrollado y construido por Sonnedix.

Asimismo, el grupo indicó que el proyecto, ubicado en la comuna de Taltal (Región de Antofagasta) y cuya entrada en operación está prevista para abril de 2027, contribuye "de manera relevante a la descarbonización del sistema eléctrico chileno y a una integración más eficiente de energías renovables, fortaleciendo un servicio confiable y sostenible en el largo plazo".

Con la firma de estos PPAs, Sonnedix refuerza su posición como socio estratégico para grandes clientes con demanda de energía limpia. Además, se consolida como referente en soluciones híbridas y de almacenamiento, esenciales para maximizar el valor de la energía renovable, estabilizar la red y reducir vertidos.

El consejero delegado de Sonnedix, Axel Thiemann, consideró que la firma de estos tres PPAs con Copec Emoac "representa un avance fundamental en la estrategia global de almacenamiento" del grupo.

"El proyecto Sonnedix Librillo ejemplifica cómo transformamos la energía renovable en una fuente fiable y gestionable, aportando flexibilidad al sistema eléctrico de Chile y generando valor a largo plazo para nuestros clientes", dijo.

Sonnedix Chile inició sus operaciones en 2015 y cuenta actualmente con una capacidad operativa de un gigavatio (GW) distribuido en 40 proyectos de energías renovables, además de 117 MW en construcción. Asimismo, mantiene un 'pipeline' de desarrollo de más de 1,8 GW.