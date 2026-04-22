Fuerzas israelíes irrumpen en el funeral de dos palestinos asesinados en Cisjordania

Jerusalén, 22 abr (EFE).- Tropas israelíes irrumpieron de forma violenta este miércoles durante el funeral de los dos palestinos asesinados ayer, martes, por un reservista del Ejército y colono en la aldea de Al Mughair, localizada a unos 27 kilómetros al noreste de Ramala, en Cisjordania ocupada.

Según informó la agencia oficial de noticias palestina Wafa, los militares israelíes emplearon munición real, granadas aturdidoras y gas lacrimógeno para dispersar la procesión fúnebre que conducía los cadáveres de Aws Hamdi al Nasan, de 14 años, y Jihad Marzouq, de 32.

Según testimonios de la Media Luna Roja, Sanidad gazatí y de un vecino de Al Mughair a EFE, su asesinato se produjo tras un ataque contra la aldea perpetrado por colonos.

El Ejército confirmó a EFE que el incidente está bajo investigación y señaló que el autor de los disparos sería un soldado en la reserva de la Brigada Binyamin, una de las unidades que operan en Cisjordania ocupada. En paralelo, según pudo saber EFE, la policía militar israelí ha abierto una investigación sobre el caso y ha retirado el arma al soldado.

Por su parte, la organización proderechos humanos israelí Standing Together ha señalado al colono Shmuel Vandi, director de la escuela religiosa Horesh y residente en el asentamiento de Shavei Shomron (norte de Cisjordania ocupada), como autor del crimen.

En ocasiones, como es el caso, los propios colonos que residen en asentamientos pertenecen, como reservistas en activo, a brigadas regionales de las fuerzas armadas.

Desde el 28 de febrero de 2026, a la sombra de la guerra regional contra Irán, los colonos han intensificado sus ya recurrentes ataques en Cisjordania, matando al menos nueve personas e hiriendo a decenas más, según datos de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), en un dato que no incluye a los dos últimos fallecidos.

Según la Comisión de Resistencia contra el Muro y los Asentamientos, tropas israelíes y los colonos llevaron a cabo 1.819 ataques solo durante el pasado mes de marzo. Según esta organización, los ataques se concentraron principalmente en Hebrón (321 incidentes), Nablus (315), Ramala y la gobernación de Al Bireh (292), y Jerusalén Este (203).

"Estas milicias cuentan con el pleno respaldo del Estado de Israel y gozan de total impunidad para asesinar, agredir y saquear a residentes palestinos. Esta violencia diaria e indiscriminada es uno de los medios que Israel utiliza para la limpieza étnica de Cisjordania", denunció la ONG israelí B'Tselem el pasado 14 de abril, tras el asesinato tres días antes de otro palestino por un disparo de un soldado - y también colono- en la aldea de Deir Jarir (este de Ramala).

La cifra sube a 26 si se incluyen los fallecidos a manos de las tropas. EFE